Раскрыта дата выхода мультфильма «Рэй Ганн»

Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату выхода мультфильма «Рэй Ганн». Анимационный детектив появится в онлайн-кинотеатре 18 декабря. Авторы также представили стильные кадры предстоящей ленты.

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Сюжет картины развернётся в гигантском городе Метропия, в альтернативном будущем. Главным героем выступает детектив Рэймонд Ганн, которому приходится расследовать дело, связанное с убийством и пришельцами.

Главные роли озвучили Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал»), Том Уэйтс («Ночь на Земле») и другие актёры. Режиссёром проекта выступил Брэд Бёрд — автор культовых анимационных картин «Суперсемейка» и «Стальной гигант».