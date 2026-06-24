Сериал «Ранчо Даттонов» продлили

Стриминговый сервис Paramount+ сообщил о продлении сериала «Ранчо Даттонов» на второй сезон. Дата выхода продолжения спин-оффа популярного шоу «Йеллоустоун» пока неизвестна.

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Авторы заявили о продлении проекта ещё до завершения первого сезона — премьера финального эпизода состоится 3 июля. Ранее сообщалось, что «Ранчо Даттонов» собрал за неделю 12,9 млн просмотров, что стало лучшим результатом среди сериалов Paramount+.

«Ранчо Даттонов» продолжает историю Бет Даттон и её мужа Рипа. По сюжету пара начинает новую жизнь на ранчо в Техасе после событий пятого сезона «Йеллоустоуна», где Бет убила своего брата Джейми. Теперь им предстоит столкнуться с жестоким соперничающим ранчо, которое готово на всё ради защиты своей империи.