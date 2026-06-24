Показан трейлер фильма «Практическая магия 2»

Кинокомпания Warner Bros. представила большой трейлер фильма «Практическая магия 2». Продолжение знаменитой комедии выйдет в мировых кинотеатрах 11 сентября.

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Вторая часть расскажет новую историю из жизни двух ведьм, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и с проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь. В этот раз сёстры вновь столкнутся с тёмным проклятием, которое грозит раз и навсегда разрушить их семью.

К главным ролям спустя 28 лет вернулись Сандра Буллок («Невидимая сторона») и Николь Кидман («Догвилль»). В актёрский состав «Практической магии 2» также вошли Мэйси Уильямс («Игра престолов») и Ли Пейс («Хоббит»). Режиссёром выступила Сюзанна Бир («Отыграть назад»).