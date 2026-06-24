Расписание выхода сериала «Зовите Витю» про экстрасенса-шарлатана

Уже 1 июля состоится премьера сериала «Зовите Витю». Шоу расскажет историю молодого экстрасенса-шарлатана Вити, который обладает даром — разводить отчаявшихся людей на деньги. Но удача не может длиться вечно, на Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разоблачение. Только вот оказывается, что «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша — теперь у неё есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.

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В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — их выпустят в один день в онлайн-кинотеатре «Кион». Получит ли шоу продолжение, неизвестно.

Расписание выхода сериала «Зовите Витю»