Расписание выхода сериала «Зовите Витю» про экстрасенса-шарлатана
Уже 1 июля состоится премьера сериала «Зовите Витю». Шоу расскажет историю молодого экстрасенса-шарлатана Вити, который обладает даром — разводить отчаявшихся людей на деньги. Но удача не может длиться вечно, на Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разоблачение. Только вот оказывается, что «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша — теперь у неё есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.
В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — их выпустят в один день в онлайн-кинотеатре «Кион». Получит ли шоу продолжение, неизвестно.
Расписание выхода сериала «Зовите Витю»
- 1-я серия — 1 июля;
- 2-я серия — 1 июля;
- 3-я серия — 1 июля;
- 4-я серия — 1 июля;
- 5-я серия — 1 июля;
- 6-я серия — 1 июля;
- 7-я серия — 1 июля;
- 8-я серия — 1 июля;
- 9-я серия — 1 июля;
- 10-я серия — 1 июля.