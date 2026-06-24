Что известно о фильме «Обитель зла» 2026 года

Осенью 2026 года на экраны выходит фильм «Обитель зла» — ребут знаменитой кинофраншизы. Однако в нем не будет ни Миллы Йовович, ни главных персонажей из оригинала — игр японской студии Capcom. Зато создатели обещают рассказать самобытную историю по вселенной Resident Evil и передать давящую клаустрофобную атмосферу оригинала. «Лента.ру» разбиралась, когда ждать премьеры хоррора, что известно о сюжете и чем новинка будет отличаться от прошлых картин серии.

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Главное о фильме

Оригинальное название: Resident Evil.

Resident Evil. Страна: США, Германия.

США, Германия. Жанр: ужасы.

ужасы. Режиссер: Зак Креггер.

Зак Креггер. Сценарий: Зак Креггер, Шей Хаттен.

Зак Креггер, Шей Хаттен. В главных ролях: Остин Абрамс, Пол Уолтер Хаузер, Зак Черри.

Остин Абрамс, Пол Уолтер Хаузер, Зак Черри. Дата премьеры: сентябрь 2026.

сентябрь 2026. Покажут ли в России: неизвестно.

Фильм «Обитель зла», который должен выйти на экраны осенью 2026 года, — это второй перезапуск всей медиа-франшизы, стартовавшей в 1996 году с релизом первой одноименной игры в жанре survival horror. С тех пор в рамках этой вселенной появилось семь полнометражных картин, включая шесть лент с Миллой Йовович и проект «Раккун-Сити» 2021 года, который провалился в прокате.

Новый фильм никак не связан ни с предыдущими частями, ни с ребутом 2021 года. Более того, в нем не будет адаптирована ни одна из игр серии Resident Evil.

В новом проекте в центре сюжета окажется второстепенный герой — обычный курьер по имени Брайан. Банальная доставка в Раккун-Сити обернется для него борьбой за выживание в городе, охваченном зомби-вирусом.

Дата выхода

Новости о работе над новой частью «Обители зла» появились еще в 2021 году, после того как экраны вышел фильм «Раккун-Сити». Тогда речь шла о сиквеле, но в 2025 году на должность режиссера будущей картины наняли Зака Креггера — постановщика нашумевших «Орудий». В марте того же года стала известна и точная дата премьеры фильма.

18 сентября 2026 года новая «Обитель зла» выйдет в кино.

В этот день картина стартует в прокате в США, Индии, Великобритании, Канаде, Турции и Швеции. В ряде стран ее покажут на день или два дня раньше — среди этих государств Франция, Аргентина, Италия и Сингапур. А вот в России официальной премьеры не будет: компания Sony, которая занимается дистрибуцией фильма приостановила деятельность на территории страны еще в 2022 году. Тем не менее следует ожидать, что новинку покажут в РФ в рамках так называемого серого проката.

Трейлер

В конце апреля 2026 года Sony выпустила официальный тизер-трейлер к новинке. По данным на вторую половину июня, ролик посмотрели почти пять миллионов раз.

«Это история о рандомном мертвом NPC (от англ. Non-Player Character, неигровой персонаж, то есть тот, что не управляется игроком), который попадается в игре "Обитель зла"», — говорится в самом популярном комментарии к тизеру.

Сюжет

Создатели долго пытались держать в секрете сюжет «Обители зла», но сначала часть данных о сценарии утекла в сеть, а потом Sony сама раскрыла завязку в тизере.

В центре событий окажется медицинский курьер по имени Брайан (Остин Абрамс). Он должен доставить контейнер с органами для трансплантации в Раккун-Сити — небольшой промышленный город на Среднем Западе США, где разворачиваются все главные события франшизы. По сюжету вселенной здесь располагались лаборатории корпорации «Амбрелла», которая среди прочего занималась разработкой биологического оружия. В 1998 году в Раккун-Сити произошла утечка опаснейшего Т-вируса, превращающего людей в сверхсильных зомби.

По пути к больнице Брайан случайно сбивает женщину. Это событие запускает распространение заражения по всему Раккун-Сити, а сам Брайан теперь вынужден в одиночку спасаться от зомби.

В ролике при этом не показано толп зараженных — в нем акцент поставлен скорее на гнетущую атмосферу, постоянную нехватку ресурсов, пугающие локации и паническое состояние героя. Интересно, что второстепенных персонажей в тизере нет: на протяжении всего ролика Брайан в кадре один, если не считать мертвецов и мутантов.

Кстати, возможности Т-вируса режиссер Зак Креггер планирует отразить в полной мере, не ограничиваясь превращением людей в пожирающих плоть зомби. В играх заражение, среди прочего, вызывало некроз тканей, появление острых клыков и когтей и быструю регенерацию скелета и мышц. А еще подхватить Т-вирус могли не только люди (причем в том числе мертвые), но и растения, грибы, птицы и животные.

В новой картине также не появится никто из героев предыдущих фильмов или игр — создатели намеренно отказались от историй известных персонажей.

При этом режиссер Зак Креггер утверждает, что вообще не смотрел картины из серии «Обитель зла», и предстоящая лента будет связана скорее с видеоиграми, в частности второй, третьей и четвертой частью.

«Я не собираюсь рассказывать историю Леона, потому что история Леона рассказана в играх. [Фанаты] уже ее знают», — подчеркивал он в интервью.

Речь идет о Леоне Скотте Кеннеди — полицейском, главном герое второй, четвертой и шестой игр.

«Я большой поклонник Resident Evil, мой фильм станет своего рода признанием в любви. История будет полностью соответствовать лору оригинальной серии», — Зак Креггер, режиссер «Обители зла».

Постановщик обещает сохранить в картине все, что ему нравится в Resident Evil, и сфокусироваться на истории, «которая могла бы существовать на заднем плане одной из игр». Это и есть главная задумка Креггера: показать заражение глазами обычного человека, ничего не знающего о зомби-вирусе и не имеющего военной подготовки, чтобы отбиваться от врагов.

«Мир [Resident Evil] — это, по сути, место действия. Просто мы следим за другим человеком, который выполняет миссию в эту ужасную ночь, когда в Раккун-Сити все идет наперекосяк, и ему нужно доставить что-то из пункта А в пункт Б», — отмечает он.

Актеры и роли

Главную роль в новой «Обители зла» сыграет актер Остин Абрамс, звезда «Эйфории» и «Орудий». Он сыграет курьера Брайана.

Также в касте заявлены:

Пол Уолтер Хаузер («Круэлла», «Дело Ричарда Джуэлла»);

Зак Черри («Разделение», «Наследники»);

Кали Реис («Настоящий детектив»);

Джонно Уилсон («»Король Ричард», «В Филадельфии всегда солнечно»).

Их роли пока не раскрываются.

Создатели

Производством новой «Обители зла» занимаются студии Constantin Film и Vertigo Entertainment при участии PlayStation Productions. За дистрибуцию отвечает Columbia Pictures, принадлежащая Sony. Сценарий написали совместно Зак Креггер и Шей Хаттен, автор третьей и четвертой частей «Джона Уика». Оператором стал Дариуш Вольски, на постоянной основе работающий с Ридли Скоттом.

Съемки велись в Праге в 2025 году. Для работы над фильмом сразу два района города — Карлин и Голешовице — превратили в улицы Раккун-Сити. В частности, в кадр попали виадук Негрелли и улица Пржиставни.

Франшиза Resident Evil

Resident Evil — это прежде всего игровая франшиза, созданная японской компанией Capcom. В конце 1990-х она популяризировала жанр survival horror. Упор в нем делается на саспенс, атмосферу страха и тревоги. Типичный герой survival horror — не крутой военный с мощным автоматом, а обычный уязвимый персонаж, у которого мало здоровья и который вынужден все время искать боеприпасы, а их всегда не хватает.

Первая игра серии Resident Evil вышла 1996 году на PlayStation 1. К настоящему времени сюжет франшизы разросся до глобального противостояния людей с транснациональными корпорациями и террористами, использующими биологическое оружие. Общее количество игр Resident Evil, включая многочисленные спин-оффы и сетевые проекты, превышает несколько десятков.

Лор Resident Evil

Корпорация «Амбрелла». В центре повествования — могущественная фармацевтическая компания, которая под прикрытием разработки лекарств тайно создавала биоорганическое оружие.

В центре повествования — могущественная фармацевтическая компания, которая под прикрытием разработки лекарств тайно создавала биоорганическое оружие. Вирусы. Все началось с открытия вируса «Прародитель», на основе которого «Амбрелла» создала знаменитый T-вирус (превращающий людей в зомби, а животных — в мутантов) и G-вирус (вызывающий неконтролируемые мутации). В поздних частях появляются другие вирусы, паразиты и даже разумная плесень.

Все началось с открытия вируса «Прародитель», на основе которого «Амбрелла» создала знаменитый T-вирус (превращающий людей в зомби, а животных — в мутантов) и G-вирус (вызывающий неконтролируемые мутации). В поздних частях появляются другие вирусы, паразиты и даже разумная плесень. Герои. Сюжет крутится вокруг группы постоянных персонажей, которые за долгие годы развития вселенной превратились из обычных полицейских и агентов в суперпрофессионалов по борьбе с биотерроризмом. Это Крис Редфилд, Джилл Валентайн, Леон Кеннеди, Клэр Редфилд и Ада Вонг.

Главные события Resident Evil

Трагедия в Раккун-Сити (игры с первой по третью). В Арклейских горах, а затем и в самом американском городе Раккун-Сити происходит утечка Т-вируса. Город наводняют зомби. Правительство США уничтожает город ядерным ударом, чтобы остановить заражение. Корпорация «Амбрелла» официально закрывается, но ее наработки попадают на черный рынок.

В Арклейских горах, а затем и в самом американском городе Раккун-Сити происходит утечка Т-вируса. Город наводняют зомби. Правительство США уничтожает город ядерным ударом, чтобы остановить заражение. Корпорация «Амбрелла» официально закрывается, но ее наработки попадают на черный рынок. Эра биотерроризма (игры с четвертой по шестую). Главные герои работают на правительство или особые альянсы. Они ездят по всему миру, уничтожают новые виды биологического оружия и борются с фанатиками и террористами.

Главные герои работают на правительство или особые альянсы. Они ездят по всему миру, уничтожают новые виды биологического оружия и борются с фанатиками и террористами. История Итана Уинтерса (игры с седьмой по восьмую). Сюжет временно отходит от старых героев и фокусируется на обычном парне Итане, который ищет свою семью в глуши Луизианы, а затем в заброшенной европейской деревне. Он сталкивается с мутантами, порожденными древней плесенью.

В 2002 году вышла первая адаптация серии игр. Так появилась киновселенная Пола Томаса Андерсона с Милой Йовович в главной роли. Эти экранизации имеют мало общего с Resident Evil от Capcom: в центре сюжета здесь оказывается устойчивая к Т-вирусу девушка по имени Элис, которой не было в играх. На протяжении шести частей она борется с корпорацией «Амбрелла» по всему миру.

В 2021 году в прокате стартовал перезапуск франшизы под названием «Обитель зла: Раккун-Сити». Фильм провалился, и продолжение решили не снимать.

Кинофраншиза «Обитель зла»

2002: «Обитель зла» (Resident Evil).

2004: «Обитель зла 2: Апокалипсис» (Resident Evil: Apocalypse).

2007: «Обитель зла 3» (Resident Evil: Extinction).

2010: «Обитель зла 4: Жизнь после смерти» (Resident Evil: Afterlife).

2012: «Обитель зла: Возмездие» (Resident Evil: Retribution).

2016: «Обитель зла: Последняя глава» (Resident Evil: The Final Chapter).

2021: «Обитель зла: Раккун-Сити» (Resident Evil: Welcome to Raccoon City).

Через год на Netflix состоялась премьера сериала по мотивам вселенной Resident Evil, но проект не стал популярным, и его закрыли после первого сезона. Также в франшизу входит несколько анимационных фильмов.