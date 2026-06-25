Первая часть анимационной трилогии «Бэтмен: Падение рыцаря» получила трейлер

В Сети появился дебютный трейлер первой части анимационной трилогии "Бэтмен: Падение рыцаря" (Batman: Knightfall), в котором мстителю в костюме летучей мыши предстоит столкнуться с целым легионом опаснейших противников.

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По сюжету враги Темного рыцаря (Джокер, Двуликий, Мистер Фриз и другие) при помощи Бэйна освобождаются из лечебницы "Аркхэм" и разрабатывают коварный план, согласно которому герой должен быть сломлен морально и физически.

В основе сюжета трилогии - знаменитая одноименная комикс-арка "Падение рыцаря", в которой герой за шесть месяцев реально был доведен до предела своих возможностей и передал свои полномочия ученику Жан-Полю Вэлли, более известному как Азраэль.

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В озвучке задействованы Энсон Маунт ("Ад на колесах"), Майкл Мэндо ("Лучше звоните Солу") и Пабло Шрайбер (Halo), режиссер - Джефф Уэместер ("Лига справедливости: Кризис на бесконечных Землях").

Всего запланировано три фильма с рейтингом R, премьера первого из них состоится до конца года.