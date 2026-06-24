Стало известно, когда стартует мультсериал «Президент Кертис»

Мультсериал «Президент Кёртис» по «Рику и Морти» стартует 26 июля — трейлер
Компания Adult Swim раскрыла дату премьеры мультсериала «Президент Кёртис» — спин-оффа культового шоу «Рик и Морти». Проект стартует 26 июля на телеканале Adult Swim, а на следующий день первый эпизод выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Авторы также представили большой трейлер сериала.
Главным героем шоу выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми бы не стали связываться даже Рик и Морти.
Автором «Президента Кёртиса» выступает Дэн Хармон — один из создателей «Рика и Морти». Тем временем девятый сезон основного шоу уже стартовал: он продлится до конца июля.