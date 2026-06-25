Появился новый постер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом

Netflix опубликовал новый постер сериала Ястреб» с Уиллом Ферреллом в главной роли. На нём можно увидеть главного героя. Премьера состоится на Netflix 16 июля, в этот день выйдут все эпизоды.

© Чемпионат.com

Новый постер «Ястреба»

© Постер

Сюжет проекта расскажет о гольфисте Лонни «Ястребе» Хокинсе. Он был популярной звездой спорта, но спустя 20 лет пытается смириться с тем, что его карьера заканчивается.

Уилл Феррелл («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар») также выступит одним из продюсеров проекта. Вместе с ним в сериале сыграли Молли Шеннон («Ночь в Роксбери»), Джимми Татро («Американский вандал»), Люк Уилсон («Бриллиантовый полицейский») и другие актёры.