В кинотеатрах России вышел комедийный триллер «Ночной бизнес»

С сегодняшнего дня в России начали официально показывать комедийный триллер «Ночной бизнес» с культовым актёром Расселом Кроу в главной роли. Ленту уже можно посмотреть в большинстве городов страны.

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Сюжет рассказывает историю Манко Капака, албанского иммигранта и владельца ночного клуба, который отмывает деньги от наркоторговли для картеля. Однажды деньги пропадают — и герою приходится защищать семью и свой статус во что бы то ни стало.

Режиссёром «Ночного бизнеса» выступил Деррик Борте («Неистовый»), в актёрский состав также вошли другие звёзды. В их числе: Аарон Пол, Нина Добрев, Люк Эванс, Тереза Палмер.