Появились первые кадры мультфильма «Angry Birds в кино 3»

Издание People поделилось первыми кадрами третьей части мультфильма «Angry Birds в кино». На них можно увидеть главных героев картины.

© Чемпионат.com

Первые кадры мультфильма «Angry Birds в кино 3»

© Кадр из мультфильма

© Кадр из мультфильма

© Кадр из мультфильма

© Кадр из мультфильма

Постановщиком триквела выступит Джон Райс — сорежиссёр сиквела и ведущий художник по раскадровке оригинального мультфильма. Другие подробности пока не раскрываются. К своим ролям вернутся Джейсон Судейкис (озвучил Реда) и Джош Гэд (озвучил Чака).

Третья часть выйдет в зарубежный прокат 23 декабря. Франшиза стала популярной и влюбила в себя множество зрителей, как в своё время это сделали различные игры в серии Angry Birds.