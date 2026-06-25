Почему «День разоблачения» Стивена Спилберга — это лучший блокбастер года

В российский параллельный прокат вышел, страшно сказать, 35-й фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» — знаменитый режиссер вновь обращается к излюбленной теме контактов с внеземными цивилизациями. К чему с помощью этого сюжета призывает Спилберг в компании Эмили Блант, Колина Ферта и других звезд первой величины, рассказывает материал «Ленты.ру».

От напряженного наблюдения за рестлерским поединком Дэниела Келлнера (Джош О’Коннор), беглого правительственного служащего, отвлекает строгий голос из-за спины: «В следующий раз, когда встанешь с кресла, оставь рюкзак у меня в руках». В рюкзаке Келлнера — секретный видеоархив контактов с внеземными цивилизациями и компактный инопланетный артефакт. В руках преследователей — девушка Дэниела Джейн (Ив Хьюсон). Но мужчина не первый день в бегах, так что умудряется скрыться от бывших коллег и спасти Джейн. Еще недавно доктор математических наук Келлнер трудился под началом чуть инфернального Ноа Скэнлона (Колин Ферт) в организации Wardex, которая скрывала сведения о внеземной жизни от населения. Теперь в компании Джейн и еще одного бывшего сотрудника Wardex, Хьюго Уэйкфилда (Колман Доминго), Дэниел собирается раскрыть секретные материалы всему человечеству.

Дата выхода: 22 июня

Страна: США, Канада, Новая Зеландия, Япония

Продолжительность: 2 ч 25 мин

Режиссер: Стивен Спилберг

В ролях: Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Ферт, Колман Доминго, Ив Хьюсон, Уайатт Рассел

Это очень кстати, поскольку напряженность между США и Россией сильнее, чем во времена Карибского кризиса. Пока в новостях рассказывают о подготовке обеими странами стратегического вооружения, ведущую прогноза погоды Маргарет Фэйрчайлд (Эмили Блант) отвлекает от споров с бойфрендом (Уайатт Рассел) залетевший в форточку красный кардинал. После визита диковинной птицы Маргарет начинает говорить на русском (в дубляже эта сцена озвучена по-французски) и корейском, а также читать по глазам проблемы окружающих. Первым клиентом новоявленной ясновидящей становится постовой, остановивший ее за превышение скорости по пути на эфир. На работу Маргарет успевает, но вместо прогноза осадков в виде града зрители слышат от красивой ведущей речь, состоящую из звуков явно внеземного (ну или птичьего) происхождения. Во всем мире лишь Дэниелу Келлнеру ясно, что ведущая произнесла: «Не надо бояться того, чего не знаете».

Любопытно, насколько сознательно Стивен Спилберг в первых же кадрах «Дня разоблачения» процитировал «Горца» — там все тоже начиналось на рестлерском матче. В обоих случаях бойцы в трико придают картине кинетический заряд — однако Спилберг развивает его даже живее, чем в свое время австралийский клипмейкер Рассела Малкэй. От тридцать пятого фильма почти восьмидесятилетнего голливудского классика меньше всего, пожалуй, ждешь столь брутального начала. Сперва зрителя буквально лупят по голове (и головой об ринг), потом сюжет стартует, но фактически делает это с середины. И развивается почти в реальном времени, поскольку в сложившихся обстоятельствах нет времени объяснять. Во всяком случае никаких подробных экспозиционных флешбэков не будет, а в диалогах, которые преимущественно ведутся на ходу или на бегу, звучит только самое важное. В жизни от целеустремленного человека в памяти остается лишь яркий контур — в этом фильме ближе к финалу разные источники света занимают большую часть экрана.

Спилберг не выпячивает виртуозность. Это не Marvel и не «Миссия: невыполнима», где трюки оформлены как вставные номера. Расхожее сравнение любого качественного продукта с часовым механизмом содержит в себе лукавство — хорошо работающие часы воспринимаются чем-то само собой разумеющимся. Вот и «День разоблачения» не дает скучать два с половиной часа, но могло ли быть иначе? Легко не заметить и фокусы, которые творит со светом постоянный сообщник Спилберга оператор Януш Комински, и то, как филигранно подобраны актеры. Герои будто отражаются друг в друге и в нужный момент сокращаются, как дроби. Впрочем, трудно не обратить внимание на несколько на первый взгляд необязательных эпизодов. Например, на тот, в котором Блант и О’Коннор вдруг оказываются в железнодорожном вагоне, заполненном разобранными роялями. Их струны легонько звенят. «День разоблачения» очевидно важен для Спилберга: инопланетяне — это все-таки сквозная тема его фильмографии, его коронный номер.

Сначала были «Близкие контакты третьей степени», а потом и хрестоматийный образ пришельца в «Инопланетянине». Спилберг никогда не скрывал веры во внеземной разум, однако не высказывался на эту тему более двадцати лет — со времен продуваемой траурным ветром 11 сентября «Войны миров». «День разоблачения» уязвим, поскольку Спилберг вроде бы вопреки названию не сообщает ровным счетом ничего нового. Временами фильм вообще похож на попурри из прошлых работ мастера — причем не только фантастических.

Впрочем, несмотря на статус живого классика, Спилберг никогда не был художником, претендующим на то, чтобы опередить время или еще как-нибудь плюнуть в вечность. Напротив, начиная с «Челюстей» он говорит прежде всего про здесь и сейчас. Это касается и «Индианы Джонса», и «Парка Юрского периода», и «Инопланетянина», не говоря уже, допустим, о «Терминале». Исключение из этого правила — исторические фильмы, но тоже не все. Например, в «Списке Шиндлера» ясно читаются девяностые, как и восьмидесятые в снятой в предыдущем десятилетии «Империи солнца».

«День разоблачения» снят буквально про ту жизнь, от которой зритель пришел спрятаться на два часа в кинозале, — геополитический расклад на экране отличается от реального ровно настолько, чтобы избежать ненужной публицистичности. Более того, этот эффект присутствия, неразрывности реальности по обе стороны экрана усилен и драматургией. Действие здесь будто бы ограничено вторым актом, поскольку о предпосылках думать некогда, а будущее до конца не определено.

Мимоходом Спилберг и многократно проверенный сценарист Дэвид Кепп («Война миров», «Парк Юрского периода») демонстрируют забытое в эпоху сериалов и франшиз искусство открытого финала, который совершенно не требует никакого продолжения.

В «Дне разоблачения» (как и вообще в жизни) важно не только то, что хочет сказать автор, но и то, что он, собственно, говорит. Разница — как между умом и мудростью, то есть интеллектуальным усилием и экстрактом, извлеченным из жизненного опыта при помощи душевной работы. В первом случае все действительно более или менее без сюрпризов: сертифицированный гуманист Спилберг верен себе, балансируя на грани народности и вульгарности. Он призывает жить дружно и прямо называет сочувствие необходимым условием не только эволюции, но и выживания.

Но вместе с тем «День разоблачения» говорит и о вещах куда более простых и менее очевидных. Прежде всего, о том, что такого рода открытия (или «разоблачения») способны приковать к экранам всех людей на планете, оторвав их от любых дел. О том, что человек никого не убивает, когда читает, смотрит или — как призывает в финале героиня Эмили Блант — слушает. Ну а сила кинематографа в том, что он способен, пусть на короткое время, подарить человеку опыт, занимающий все органы чувств. То есть тот самый опыт, который Спилберг ставит над нами уже более полувека.