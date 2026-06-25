Том Холланд высказался о фильме «Человек-паук: Новый день»

Том Холланд в недавнем интервью рассказал, что картина «Человек-паук: Новый день» поднимает высокие ставки в плане происходящего. При этом речь не про размах вроде космических баталий, поскольку картина будет приземлённой.

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«В этом фильме много новых злодеев. Есть некоторые возвращающиеся злодеи, сцены боёв с некоторыми героями, один злодей дебютирует. Думаю, ставки никогда не были выше, но они и никогда не были более личными».

Режиссёром выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel — «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон.

В проекте появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграет звезда «Очень странных дел» Сэди Синк. Скорее всего, это Джин Грей.

«Человек-паук: Новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля.