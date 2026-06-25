Вышел второй сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Сегодня на Netflix состоялась премьера второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Для просмотра доступны сразу все семь эпизодов.

Шоу рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная 100-летняя война. Во втором сезоне герои попытаются заручиться поддержкой Царя Земли.

Авторы шоу уже сняли третий сезон, который станет для проекта большим финалом. Главные роли в сериале исполняют Дэниел Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие актёры.