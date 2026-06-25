Сериал «Женщина субстанции» возвращается: рекордный стриминг и война за империю Харт

Эмма Харт снова в деле. Channel 4 официально заказал второй сезон драмы «Женщина субстанции» — ремейка культового мини-сериала 1984 года, который до сих пор остается самой рейтинговой программой в истории канала. Цифры говорят сами за себя: первая серия обновленной версии собрала в среднем 3 миллиона зрителей на эпизод на стриминговой платформе, что сделало ее самым успешным проектом канала в цифровом пространстве со времен резонансного «Это грех». Однако эти показатели меркнут по сравнению с 14 миллионами, которые смотрели оригинал четыре десятилетия назад — рекорд, который до сих пор не побит.Парадоксально, но успех «Женщины субстанции» во многом держится на ностальгии. Бренда Блетин, двукратная номинантка на «Оскар», снова играет пожилую Эмму Харт — бывшую горничную, построившую миллиардную империю. Второй сезон развернет сразу две временные линии: в 1920-х годах молодая Эмма в исполнении Джессики Рейнольдс будет прокладывать себе путь в эпоху джаза, попутно сводя счеты с семьей Фэрли, а в 1970-х — зрелая Харт будет отчаянно пытаться вернуть контроль над своим делом, захваченным коварным Джимом Фэрли. Сценаристка Кэтрин Джейкуэйс, известная по работе над сериалом «Буканьеры» для Apple TV, снова возглавит команду авторов.Странно, но самый любопытный момент — это не сам сюжет, а контекст производства. Шоу продлили спустя более чем 40 лет после премьеры оригинала, и это наводит на мысль, что телевизионщики отчаянно ищут проверенные хиты прошлого. Похоже, создание принципиально новых оригинальных миров стало настолько рискованным или дорогим, что проще перетрясти архивы. В то же время, решение Channel 4 бросить в бой Блетин — мастера драматических ролей — против уже почти забытого жанра семейной саги выглядит как осознанная попытка привлечь сразу две аудитории: пожилых зрителей, помнящих оригинал, и молодых, которые открыли для себя «мыльные» драмы через стриминг.Не стоит сбрасывать со счетов и международные амбиции. Первый сезон уже куплен американским стримингом BritBox, хотя пока нет новостей о его участии во втором сезоне. Если сделка состоится, это может дать проекту второе дыхание и превратить локальный британский хит в полноценную международную франшизу. Тем временем, создатели обещают «душераздирающие потери и восхитительную месть», а зрителям остается гадать, сможет ли Эмма Харт сделать для телевидения XXI века то же, что она сделала для текстильной промышленности XX века.