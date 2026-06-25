Начались съемки сериала «Универ. 17 лет спустя»

Телеканал ТНТ и компания Norm Production объявили о старте производства сериала «Универ. 17 лет спустя». Съёмки продолжения знаменитого «Универа» займут несколько месяцев, после чего проект выйдет на телевидении и стримингах.

В новом сезоне героев ждут серьёзные испытания в личной жизни. Варя после трагического случая оказывается под влиянием секты, и Майклу приходится спасать жену, справляясь с новыми проблемами в посёлке. Антон и Марина решают завести ребёнка и проходят через непростой путь ЭКО, а Полина начинает отношения с преподавателем. Тем временем Валя после несчастного случая теряет зрение, Кристина пытается наладить личную жизнь, а Алла и Кузя сталкиваются с трудностями семейной жизни после рождения сына.

К главным ролям в продолжении вернулся основной актёрский состав: Екатерина Молоховская, Арарат Кещян, Стас Ярушин, Виталий Гогунский, Мария Кожевникова и другие актёры. Это уже четвёртое продолжение «Универа» — ранее выходили «Универ: 10 лет спустя», «Универ: 13 лет спустя» и «Универ: 15 лет спустя».