Кинодебют сына Децла состоится в психологической драме "Год Ноль"

Объявлен старт съемок полнометражного фильма "Год Ноль" - психологической драмы о внутренних метаниях поколения 25-летних. По описанию будущая лента чем-то похожа на фильм "Курьер". К слову, сейчас как раз снимается современная версия картины Карена Шахназарова.

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Картину поддерживает Министерство культуры РФ, и в ней сразу несколько дебютантов. Так, для режиссера фильма Александра Березкина это будет первый опыт в полном метре. А среди артистов значится Тони Толмацкий - сын Децла. Для него этот фильм - кинодебют.

Другие главные роли сыграют Степан Белозеров, Полина Ауг, Давид Сократян, Лиза Юрьева.

В фильме примет участие Тони Толмацкий - сын Децла // РГ

Фильм расскажет историю велокурьера и несостоявшегося художника. После смерти любимой бабушки он отправляется в путешествие через свои внутренние страхи и воспоминания.

Сергей Бондарчук, продюсер, рассказывает, что этот фильм - о той самой тихой внутренней борьбе, о которой принято молчать даже рядом с самыми близкими. Он подчеркивает, что в картине будет рассказана история парня, который фактически уже давно взрослый, но внутри все еще подросток.

"Год Ноль" - не просто драма, а честный разговор с каждым, кто когда-либо чувствовал, что время уходит, а ты стоишь на месте", - говорит Бондарчук.

Фильм выйдет в 2027 году.