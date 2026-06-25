Необычная драма колумбийского режиссера: каким получился фильм «Лактар»

«Лактар» — необычная драма колумбийского режиссера Гарольда Тромпетеро, которая стала победителем Третьего международного фестиваля «Евразия-Кинофест» и признана лучшим полнометражным фильмом в этом году. После показа зрители устроили десятиминутную овацию режиссеру и актрисе, чем растрогали их до слез. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».

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У слова «лактар» (lactar) немало значений, но нас интересует именно перевод с испанского на русский — «кормление грудью». И название фильма отсылает к этому понятию. И неслучайно. Все проблемы героев решает в конечном счете появление младенца. Но его путь на белый свет оказывается очень извилист.

В центре истории — светская дама Виктория 62 лет (невероятная Мария Хелена Доэринг). У нее глубокий взгляд, яркий макияж и элегантный костюм. А еще — успешный муж, богатый дом за городом, восемь взрослых детей, личный шофер и машина. Вроде бы жизнь удалась. Но почему-то фильм начинается с ее сдавленного бормотанья: «Что делать с жизнью?» Эти странные слова рефреном пройдут через весь фильм. И неслучайно мы видим ее повторяющей эту мантру: за мытьем пола и посуды в чужом доме, ухаживающей за чужим младенцем, делающей неприятную грязную работу. Так Виктория решает вырваться из этой «золотой клетки», так ищет подлинный смысл в простых повседневных действиях.

Опытная актриса Мария Хелена Доэринг рисует свою героиню, живущую в пустоте среди многочисленной семьи, скупыми, но мощными красками. Виктория тщетно пытается найти смысл жизни в чем-то конкретном. Отношения с мужем-сухарем (Диего Трухильо) свелись к взаимному молчанию (сколько мы знаем таких историй!), дети — редкие гости в ее доме, у них давно своя жизнь. Единственным человеком, который ее понимает и помогает, становится ее личный водитель (Хулиан Диас).

Что важно: он негр, а она белая. Их взаимная скандальная для окружающих связь приводит к естественному результату — беременности. Даже в таком солидном возрасте. Виктория, похоже, в этом обретает смысл жизни и решает рожать. Разгневанный муж выгоняет героиню из дома, она уходит жить к любимому, но тут ее поджидает еще один удар: тот скоропостижно умирает от неизвестной болезни. Тем не менее дети, шокированные ее выбором, начинают ей тайно помогать. Появлением младенца, которому она подарила свою жизнь, героиня ставит точку на этой семейной драме. В финале мы видим ее деспота-мужа, который нянчит чужого ребенка как заботливый отец. И вскармливание младенца становится смыслом жизни теперь уже для всей ее экс-семьи.

Такая вроде бы простенькая драма, напоминающая отчасти сюжет для латиноамериканского сериала. Но пронзительная интонация фильма, особый угол взгляда на обычную женскую участь делает его событием не только в колумбийском кинематографе. Причем Гарольд Тромпетеро снял картину в мае этого года — быстро, с командой единомышленников, за минимальный бюджет. У его съемочной группы не было денег даже на костюмы, поэтому элегантная Мария Хелена Доеринг снималась в своей одежде. 12 лет шел Тромпетеро к этому фильму — работал над историей, написал около 30 вариантов сценария и даже выпустил по его мотивам свой роман. Но для кино все переработал заново.

И теперь «Лактар» — самое популярное кино в Колумбии. Интересно, что идея картины родилась после того, как режиссер наблюдал за женщиной, которая работала в его доме — не из нужды, а потому что ей самой было важно находить смысл в бытовых мелочах. При этом он подчеркивает, что, хотя сюжет с беременностью в 60 лет может показаться фантастическим, он опирался на реально задокументированные случаи. Не зря же в фильме акушерка, успокаивая героиню, говорит, что одна ее родственница родила в 80 лет! Такие вот чудеса в Латинской Америке.

Но главная цель авторов была вовсе не шокировать зрителя, а подтолкнуть его к философским размышлениям. Режиссер называет свой проект «выпускным экзаменом своей безуминки», описывая его как «сложный мелодраматический фильм, в котором слились популярное кино и глубокая рефлексия».

Какие же особые смыслы в экзотичной истории Виктории? Их несколько. Главный — Тромпетеро размышляет о природе женственности, которая в современном мире табуирована и спрятана за социальные условности. Он напоминает нам о «тихом насилии», которое встречается в высших слоях общества по отношению к женщинам. О классовых и расовых предрассудках. Наконец, о личной свободе человека — где она начинается и где заканчивается. Часто — в семье. И как вывод — о ложных семейных ценностях, которые часто напоминают оковы. И это все маркеры нового мира, новой реальности, которая уже наступает на пятки старой. В ней все начнется с переоценки роли женщины и семейного уклада.

Фильм получился умным, чувственным, пронзительным, даже вызывающим, явно выпадающим за рамки условностей. Даже странно, что его снял мужчина — такая глубина понимания женской сути. Сдается, в России его ждет судьба не менее славная, чем в далекой Колумбии.

Также на Третьем международном фестивале «Евразия-Кинофест» лучшим актером был признан Максим Матвеев за роль в фильме Александра Харламова «Пранкер». Это первая российская «ласточка» на такую жгучую тему. Причем высоко залетевшая.