Появился большой трейлер сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представил большой трейлер сериала «Паша». Драматическая картина с Аскаром Ильясовым стартует уже 10 июля на стриминге.

Сериал расскажет историю Паши Белова, который не нашёл себя к 32 годам, работает настройщиком пианино и всё ещё живет с мамой. Из-за знакомства с неудавшейся актрисой Женей и вынужденного переезда к другу он меняет свои взгляды на жизнь.

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Видео доступно во VK-канале «Амедиатека». Права на видео принадлежат «Амедиатека».

Главные роли в проекте сыграли Аскар Ильясов («Паралимпиец»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Татьяна Догилева («Последний богатырь. Наследие»), Сергей Соцердотский («Просточеловек») и другие актёры. Режиссёрами и авторами сценария сериала стали Антон Коломеец («Свет», «Чики») и Евгения Тамахина («Аномальное поведение»).