Обнародован трейлер фильма «Чувство и чувствительность» по роману Джейн Остин

Кинокомпания Focus Features представила дебютный трейлер фильма «Чувство и чувствительность». Премьера драматической картины состоится 16 октября в мировых кинотеатрах.

Сюжет ленты основан на романе британской писательницы Джейн Остин. Фильм расскажет о сёстрах Элинор и Марианне Дэшвуд, противоположностях по своему эмоциональному подходу, которые переживают любовь, потери и финансовую неопределённость в Англии XVIII века. Дебютный роман Остин 1811 года сделал её известной писательницей и остаётся краеугольным камнем английской литературы.

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Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

Главные роли в ленте исполнили Дейзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди»), Бодхи Рэй Бретнэк («Убежище») и Фиона Шоу («Гарри Поттер»). Режиссёром выступила Джорджия Окли («Искупление»).