Что известно о мультфильме «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»

Летом 2026 года в широкий прокат выходит новый анимационный проект студии «Мельница» — «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». В центре сюжета вновь окажутся герои-богатыри Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, которым предстоит решать дела государственной важности, выполнять указания князя и проходить личные испытания. Что известно о новом мультфильме и когда его можно будет посмотреть — в материале «Ленты.ру».

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Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»: главное

Год выхода: 2026.

2026. Страна: Россия.

Россия. Возрастное ограничение: 6+.

6+. Студия: «Мельница».

«Мельница». Жанр: приключения, фэнтези, семейный.

приключения, фэнтези, семейный. Режиссеры: Екатерина Салабай, Анна Миронова.

Екатерина Салабай, Анна Миронова. Сценаристы: Константин Феоктистов, Александр Боярский, Екатерина Чудова.

Константин Феоктистов, Александр Боярский, Екатерина Чудова. Продюсеры: Александр Боярский, Сергей Сельянов.

Александр Боярский, Сергей Сельянов. Композитор: Александр Боярский.

«Три богатыря. Ни дня без подвига 3» — третий спецвыпуск мультсериала от студии «Мельница» и кинокомпании СТВ про богатырей Алешу Поповича, Добрыню Никитича, Илью Муромца и их друзей. Режиссерами картины стали Екатерина Салабай и Анна Миронова, а говорят прославленные герои голосами Олега Куликовича, Валерия Соловьева и Дмитрия Быковского.

Дата выхода

Дата премьеры мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» в российских кинотеатрах — 25 июня 2026 года; кинопрокатчиком выступает компания «Вольга». Чуть позже серии появятся на «Кинопоиске».

Сюжет

Как и предыдущие части проекта, новый мультфильм разбит на три новеллы.

В одной из них богатырям предстоит возвращение волшебной ели, которую похитили у князя Киевского.

В другой — снятие с коня Юлия любовных чар, которые наложила на него Баба-Яга из-за того, что он заставил ее получать лицензию на колдовскую деятельность.

Наконец, в третьей новелле появляется новый фаворит князя, которому богатыри не доверяют и которого хотят разоблачить.

Предыдущие части сериала «Три богатыря. Ни дня без подвига»

«Три богатыря. Ни дня без подвига» (2024)

Первый спецвыпуск вышел 20 июня 2024 года и был приурочен к двадцатилетию франшизы. Изначально студия «Мельница» планировала создать полноценный сериал из семи эпизодов по 20 минут, однако потом решила взять три готовые серии и выпустить их в кинопрокат в виде единого сборника.

Первый мультфильм состоит из трех новелл. В «Умном Алеше» Алеша Попович получает удар по голове и неожиданно превращается в изобретателя: конструирует воздушный шар, испытывает ручную бомбарду и доказывает, что наука способна заменить богатырскую силу — до поры до времени.

В «Пропавшей короне» тот же Алеша, отстраненный от дел разгневанным князем, берется расследовать похищение королевского венца и выясняет, что за этим стоят самые близкие люди.

В новелле «Сон Ильи» Илья Муромец погружается в волшебный сон, от которого его не могут пробудить ни Аленушка, ни Юлий, ни сам князь. В итоге им приходится отправиться за ним в мир грез.

В первые выходные проката мультфильм собрал почти 59 миллионов рублей, а к началу августа 2024 года суммарные сборы превысили 248 миллионов.

«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (2025)

Вторая часть вышла 12 июня 2025 года. В первой новелле князь Киевский и Илья Муромец превращаются в комаров и пытаются вернуться в человеческий облик, пока конь Юлий ищет способ снять заклятие.

Во второй Юлию поручают подготовить к экзаменам недалекого византийского царевича Леонида, от успехов которого зависит его собственная судьба.

В третьей части после удара молнии Юлий теряет дар речи, а молчаливый осел Моисей, наоборот, обретает красноречие, в то время как во дворце орудуют мошенники.

Несмотря на название, богатыри в мультфильме появляются не часто, основное внимание вновь уделено князю и коню Юлию.

За первую неделю проката вторая часть собрала 100 миллионов рублей.

Что еще посмотреть во франшизе «Три богатыря»

За двадцать с лишним лет студия «Мельница» выпустила более десяти полнометражных мультфильмов. Рассказываем о лучших из них.

Первый мультфильм франшизы, с которого все началось. Молодой богатырь Алеша Попович случайно позволяет Тугарину Змею похитить дань из Ростова и решает любой ценой исправить свою ошибку. Вместе с дядькой Тихоном, возлюбленной Любавой, ее бабушкой, осликом Моисеем и говорящим конем Юлием он отправляется в путешествие, полное опасностей и комичных ситуаций. Героям предстоит не только вернуть украденное золото, но и доказать, что настоящая сила заключается в честности, смелости и дружбе.

История о самом опытном и рассудительном богатыре Киевской Руси. По приказу князя Добрыня отправляется на поиски его похищенной племянницы Забавы Путятишны. Расследование приводит его к заговору, в котором замешаны влиятельные люди и легендарный Змей Горыныч.

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (2007)

Мультфильм о самом могучем из богатырей, которому противостоит разбойник-свистун, терроризирующий дороги Руси. Соловей похищает княжескую казну и скрывается за пределами Руси, вынуждая Илью отправиться в далекое путешествие. Вместе с князем Киевским богатырь проходит множество испытаний, сталкивается с иностранными правителями и доказывает, что сила должна служить справедливости.

Первый мультфильм, объединивший всех трех богатырей в одной истории. Загадочная Шамаханская царица, чарам которой не смогли противостоять многие правители, очаровывает князя Киевского и заставляет его забыть о государственных делах. Богатырям поручают доставить красавицу в Киев-град в целости и сохранности — они отправляются на задание, а заодно пытаются разгадать истинные намерения царицы.

«Три богатыря. Ход конем» (2015)

В этой части главным героем истории впервые становится конь Юлий. Случайно узнав о заговоре против князя, он пытается самостоятельно предотвратить беду и оказывается втянутым в опасную политическую интригу. Пока богатыри заняты своими делами, именно Юлию приходится взять ответственность за судьбу Киева, но его авантюризм и чрезмерная самоуверенность приводят к новым проблемам.

«Конь Юлий и большие скачки» (2020)

Еще один мультфильм, полностью посвященный Юлию. Любимый друг богатырей влюбляется в королевскую кобылицу восточных кровей по имени Звезда Востока. Юлий обращается к князю Киевскому с просьбой сосватать их, но князь отказывается. Тогда Юлий похищает князя, но и это не помогает: оказывается, для того, чтобы завоевать сердце возлюбленной, нужно победить на скачках.