Вышел финал аниме «Доктор Стоун»

25 июня состоялась премьера 13-й серии четвёртого сезона аниме «Доктор Стоун». Вместе с премьерой эпизода сериал полностью завершился.

© Кадр из аниме

Портал Anime Updates подсчитал, что между выходом завершающего эпизода и самой первой серии прошло 220 271 280 секунд. Таким образом, шоу транслировалось на протяжении почти семи лет — аниме стартовало в июле 2019 года.

«Доктор Стоун» представляет собой анимационный сериал, рассказывающий о внезапном катаклизме на Земле, когда всё человечество обратилось в камень. Гениальный юноша Сэнку Исигами внезапно возвращается к жизни и решает возродить всех остальных людей с помощью науки. Аниме стало популярным по всему миру, а зрители тепло приняли сериал: на агрегаторе IMDb он получил 8,1 балла из 10.