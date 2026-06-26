Шпионский сериал «Пони» с Эмилией Кларк закрыт после первого сезона

Стриминговый сервис Peacock закрыл шпионский драмеди-сериал "Пони" (Ponies) с Эмилией Кларк ("Игра престолов", 18+) и Хейли Лу Ричардсон ("Удачи, веселья, не сдохни") после первого сезона.

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Довольно клюквенное и мемное шоу, стартовавшее 15 января, рассказывало о двух секретаршах при посольстве США в Москве 1970-х. После загадочной гибели супругов на территории СССР Би и Твила решили стать оперативницами ЦРУ и попытаться раскрыть связанный с трагедией заговор.

Над проектом работали Сюзанна Фогель и Дэвид Айзерсон, известные по работе над экшн-комедией "Шпион, который меня кинул", в которой также фигурировали агенты ЦРУ.

Как сообщает Deadline, новость об отмене сериала стала для авторов неожиданностью, поскольку первый сезон закончился клиффхэнгером и у них явно было, что еще рассказать.

Кроме того, "Пони" удостоились позитивных отзывов критиков, были отмечены на нескольких профильных фестивалях, Ричардсон была представлена в номинации "Выдающаяся роль второго плана в комедийном сериале" на Gotham Television Awards.

Как бы то ни было, Фогель и Айзерсон все еще надеются вернуться к работе над историей.