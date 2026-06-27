«Человек-паук: Новый день» продолжает бить рекорды

17 июня состоялась премьера второго трейлера фильма «Человек-паук: Новый день», который приурочили к старту продаж билетов. Издание Deadline сообщило, что ролик набрал 590,8 млн просмотров за первую неделю.

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Таким образом, видео заняло второе место среди самых популярных трейлеров всех времён. Примечательно, что лидером остаётся первый трейлер ленты «Человек-паук: Новый день», который вышел 18 марта — его посмотрели более 1 млрд раз. Теперь оба ролика занимают лидирующие позиции по просмотрам.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Картина расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».