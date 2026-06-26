Режиссер "Хищника" Дэн Трахтенберг экранизирует комикс "Фредди 13-й"
Началась разработка анимационного комедийного хоррора по комиксу "Фредди 13-й" (Freddy the 13th). Режиссером стал Дэн Трахтенберг, создатель фильмов "Добыча", "Хищник: Планета смерти" и сборника анимационных новелл "Хищник: Убийца убийц".
Сюжет рассказывает о Фредди Ванвинкле, которого повсюду преследуют неудачи. Однажды главный герой нечаянно убивает могущественного монстра Найт-Найта и невольно перенимает его паранормальные способности. Теперь Фредди предстоит за 13 ночей снять проклятие, чтобы не стать жертвой теней.
В комментарии изданию Deadline Трахтенберг признался, что это его первый проект для семейного просмотра, и гарантировал обеспечить "страхи и смех всей семье".
Сорежиссером выступил автор оригинального комикса Иегуди Меркадо. По его словам, он давно мечтал поработать с постановщиком.
Актерский состав и дата выхода мультфильма пока неизвестны.