Режиссер «Хищника» Дэн Трахтенберг экранизирует комикс «Фредди 13-й»

Началась разработка анимационного комедийного хоррора по комиксу "Фредди 13-й" (Freddy the 13th). Режиссером стал Дэн Трахтенберг, создатель фильмов "Добыча", "Хищник: Планета смерти" и сборника анимационных новелл "Хищник: Убийца убийц".

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Сюжет рассказывает о Фредди Ванвинкле, которого повсюду преследуют неудачи. Однажды главный герой нечаянно убивает могущественного монстра Найт-Найта и невольно перенимает его паранормальные способности. Теперь Фредди предстоит за 13 ночей снять проклятие, чтобы не стать жертвой теней.

В комментарии изданию Deadline Трахтенберг признался, что это его первый проект для семейного просмотра, и гарантировал обеспечить "страхи и смех всей семье".

Сорежиссером выступил автор оригинального комикса Иегуди Меркадо. По его словам, он давно мечтал поработать с постановщиком.

Актерский состав и дата выхода мультфильма пока неизвестны.