Вышел трейлер хита Каннского фестиваля «Барашек в ящике»

Компания Neon опубликовала полноформатный трейлер пронзительной научно-фантастической драмы Хирокадзу Корээды "Барашек в ящике", ставшей для режиссера попыткой поразмышлять об искусственном интеллекте как о новом способе пережить невыносимую утрату.

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Впервые картина, название которой отсылает к сказке великого гуманиста Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", была показана в основном конкурсе 79-го Каннского кинофестиваля и по-настоящему впечатлила критиков.

Действие фильма разворачивается в не столь отдаленном будущем. После смерти сына Отонэ (Харука Аясэ) и Кэнсукэ (Дайго Ямамото) принимают в свой дом андроида Какеру (Руми Куваки), выглядящего в точности как их погибший ребенок.

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"Новейший гуманоидный робот" говорит голосом покойного и воспроизводит его жесты, но вскоре начинает жить самостоятельнее, чем хотелось бы родителям.

В российский прокат "Барашек в ящике" выйдет осенью, точная дата будет известна позже.