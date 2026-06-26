Российское кино на мировых просторах: «Золотая обезьяна» за четыре пучка травы

Российский мультфильм «Когда мы были травой» получил «Золотую обезьяну» на крупнейшем в Азии Международном фестивале анимации и комиксов в китайском Ханчжоу. «Левиафан» в новой картине шведского режиссера Рубена Эстлунда стал причиной авиакатастрофы. Так или иначе российское кино продолжает присутствовать в мировом контексте.

© Кадр из фильма «Когда мы были травой».

За восемь минут экранного времени, что идет трогательный и нежный мультфильм «Когда мы были травой» Екатерины Куричевой, сменяются четыре времени года, совершается круговорот всего земного, свидетельствующий о быстротечности жизни. Под снегом крепко спят младенцы в зеленых коконах, сосут пустышки, а с приходом первых дней весны из них прорастает яркая зелень. Четыре пучка травы проходят свой жизненный цикл, растут, шалят, играют, как дети, дружат со старым деревом, спасающим их от настроенных на вкусный завтрак коров. Лето и осень заканчиваются, наступает зима, в небе кружатся снежинки, а траву сковывает лед. «Когда мы были травой» Екатерины Куричевой стал лучшим короткометражным анимационным фильмом.

На только что завершившемся Шанхайском международном кинофестивале класса «А» представили два дебюта из России: «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова, получивший уже обойму наград на родине, и «Лето будет общим» актера и режиссера Даниила Меркулова, сыгравшего в нем главную роль. Это история трех друзей, отправившихся к морю, чтобы вернуть обоняние одному из них. Они обращаются к герою греческой мифологии Ясону, царю Давиду и Жанне д’Арк, чтобы получить ответы на вечные вопросы. Фильм отобран в конкурсе «Горькийфеста» в Нижнем Новгороде.

Еще один дебют, «Космос засыпает» Антона Мамыкина с Марком Эйдельштейном, в эти дни участвует в конкурсе Ischia Film Festival, проходящем на итальянском острове Искья. Участвовавший вместе с Марком в оскаровской гонке с «Анорой» Юра Борисов снялся в «Искусственном» итальянского режиссера Луки Гуаданьино про основателей компании OpenAI. Возможно, фильм покажут на Венецианском кинофестивале, но пока возникла неприятная ситуация. Работать с ним отказались несколько дистрибьюторов и стриминговых компаний из-за неоднозначных образов некоторых общеизвестных персонажей.

Во французском Анси близится к завершению главный Международный анимационный фестиваль, часто именуемый анимационными Каннами. В конкурсе из 34 работ со всего мира участвует «Черная коробка» Антона Дьякова, побеждавшего в Австралии, Канаде, Италии и России, номинанта «Оскара» 2022 года («Бокс-балет»), но так и не доехавшего до Лос-Анджелеса из-за отказа в визе. Новый фильм он сделал в Норвегии. Многие наши аниматоры в разные годы успешно работали в Венгрии, Франции, Китае и Канаде, но до Норвегии, кажется, никто еще не добрался.

Наталья Мирзоян представляет в Анси «Зиму в марте», получившую год назад студенческую награду Каннского кинофестиваля. Уроженка Армении, она училась и работала в Петербурге в авторской рисованной анимации, а потом начала все с чистого листа, поступив в Эстонскую академию искусств, где сильная кукольная анимация. Фильм создан в копродукции Эстонии, Армении и Франции.

В программе Анси участвует «Пляска смерти» нидерландского режиссера Хиско Хюльсинга, где под музыку Дмитрия Шостаковича наступает на все живое армия скелетов.

Кира Коваленко, получившая в 2021 году главный приз в конкурсе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля с «Разжимая кулаки», работает над новым проектом в копродукции Армении, Франции и Бельгии. Есть основания полагать, что он примет участие в предстоящем Каннском кинофестивале, который никогда не забывает тех, кто уже на нем побеждал и просто участвовал.

Недавний победитель Канн Андрей Звягинцев, получивший Гран-при за «Минотавра», закрепил успех на Международном кинофестивале в Сиднее, где ему вручили главный приз. Любопытно, что его «Левиафан» будет фигурировать в новом фильме шведского режиссера Рубена Эстлунда «Система развлечений вышла из строя» с Киану Ривзом и Кирстен Данст. По сюжету во время полета в салоне самолета из-за неисправности можно посмотреть только «Левиафана», а пассажиры настроены на комедию с участием Адама Сэндлера. Попытка справиться с неполадками приводит к падению самолета.

Двукратный обладатель каннской «Золотой пальмовой ветви» Рубен Эстлунд уже обращался к русской теме в обласканном призами «Треугольнике печали», среди персонажей которого был разбогатевший на навозе русский олигарх.