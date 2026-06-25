Главные подробности фильма «Супергерл»

На большие экраны выходит научно-фантастический супергеройский боевик «Супергерл» — четвертая часть и второй полнометражный фильм обновленной киновселенной DC. Картина расскажет о приключениях Кары Зор-Эл, кузины Супермена, которую сыграла актриса Милли Олкок. «Лента.ру» публикует главные подробности о картине: дата премьеры, актеры и роли, сюжет и особенности производства.

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Фильм «Супергерл»: главное

Оригинальное название: Supergirl.

Supergirl. Страна: США.

США. Жанр: фантастика, боевик, приключения.

фантастика, боевик, приключения. Режиссер: Крэйг Гиллеспи.

Крэйг Гиллеспи. Продюсер: Джеймс Ганн, Питер Сафран, Найджел Гостелоу.

Джеймс Ганн, Питер Сафран, Найджел Гостелоу. В главных ролях: Милли Олкок, Ив Ридли, Маттиас Шонартс, Джейсон Момоа.

«Супергерл» рассказывает о жизни Кары Зор-Эл, кузины Супермена с планеты Криптон. Фильм станет четвертой частью обновленной киновселенной DC (DC Universe, DCU), которую с 2024 года создает DC Studios. Курируют работу режиссер Джеймс Ганн («Стражи галактики») и продюсер Питер Сафран («Шазам!»).

Что известно о новой мультивселенной DC?

В рамках новой вселенной создатели хотят рассказать единую историю о множестве персонажей из комиксов. Все фильмы и сериалы будут связаны между собой, в том числе и актерами.

Кроме того, актеры, которые до этого снимались в фильмах студии, вернутся в новых проектах с другими ролями. Например, Джейсон Момоа, сыгравший Аквамена в нескольких картинах DC, появится в «Супергерл» в роли другого персонажа.

В 2023 году Джеймс Ганн рассказал, что первая глава новой киновселенной называется «Боги и монстры» (Chapter One: Gods and Monsters). Она официально стартовала в декабре 2024 года, когда вышел мультсериал «Монстры-коммандос».

Также в рамках перезапуска вышли:

полнометражный фильм «Супермен» (2025);

два сезона сериала «Миротворец».

Кроме «Супергерл», в рамках первой главы выйдут:

сериал «Фонари»;

фильм ужасов «Глиноликий»;

фильм «Чудо-женщина»;

фильм «Храбрые и дерзкие»;

хоррор «Болотная тварь»;

фильм «Юные Титаны»;

военный фильм «Сержант Рок»;

фильм «Человек завтрашнего дня»;

сериал «Монстры-коммандос» (2-й сезон);

сериал «Аманда Уоллер»;

сериал «Миротворец» (3-й сезон);

сериал «Потерянный рай»;

сериал «Бустер Голд»;

мультсериал «Синий Жук»;

мультсериал «DC преступность».

Дата выхода

О том, что DC Studios работает над созданием фильма «Супергерл», стало известно в начале 2023 года, когда Джеймс Ганн анонсировал список будущих фильмов в рамках первой главы новой вселенной.

Дату выхода назвали в мае 2024 года — ее объявили DC и Warner Bros.

26 июня 2026 года — дата премьеры фильма «Супергерл».

Сама Супергерл впервые появилась в первом фильме DC Studios — «Супермене» — в 2025 году. В конце картины героиня приходит к Кларку Кенту (так зовут Супермена на Земле), чтобы забрать своего пса по кличке Крипто.

Сразу после премьеры «Супермена» создатели «Супергерл» выпустили первый постер, где показали эмблему дома главной героини — измененный «символ надежды» (знак, который можно увидеть на костюме Супермена). При этом привычный слоган Look Up («Взгляни вверх») Супергерл закрасила красной краской, заменив на Look Out. Эту фразу можно перевести как «Смотри в оба», «Будь настороже» или «Берегись».

«Мы увидим разницу между Суперменом, которого с младенчества отправили на Землю и воспитывали любящие родители, и Супергерл, которая выросла на обломке Криптона и в течение первых 14 лет жизни наблюдала, как рушится мир и страдают окружающие. Она гораздо более жесткая. Это не та Супергерл, к которой мы привыкли», — сказал Джеймс Ганн, который выступил в роли продюсера фильма.

Трейлер

Первый трейлер «Супергерл» вышел 11 декабря 2025 года. В нем создатели показали Кару и пса Крипто, которые отправились на космическом корабле на другую планету отмечать 21-й день рождения девушки. Продемонстрировали зрителям и некоторые из суперспособностей Супергерл, например, умение стрелять лазерами из глаз.

Сюжет

Новый фильм основан на комиксе «Супергерл: Женщина завтрашнего дня» (2021-2022) из восьми эпизодов. Мини-серию создали писатель Том Кинг и иллюстратор Билькис Эвели.

По сюжету комикса, потерянная Кара Зор-Эл чувствует, что в ее жизни нет цели. Она потеряла всех близких, а ее знаменитый кузен Кал-Эл (Кларк Кент/Супермен) не нуждается в ее защите.

Вместе со своим псом Крипто Кара отправляется в путешествие на далекую планету, чтобы отметить свой 21-й день рождения. Именинница планирует выпить в баре, когда рядом появляется инопланетная девушка по имени Рути Мэри Нолл.

Травмированная незнакомка ищет киллера, который отомстил бы за смерть ее отца. Она просит Супергерл помочь ей выследить виновных в разрушении ее семьи.

«Рут хочет отомстить, и, если Супергерл не поможет ей, она сделает это сама. Теперь Супергерл, собака и сердитый ребенок с разбитым сердцем отправляются в космос — в путешествие, которое потрясет их до глубины души», — говорится в официальном обзоре комикса.

Также известно, что в новом фильме появится персонаж других комиксов DC — Лобо.

Впервые персонаж (в фильме его играет Джейсон Момоа) появился в комиксах еще в 1983 году. По сюжету он остался единственным жителем планеты Кзарния, потому что расправился со всеми остальными. С тех пор он стал наемником и путешествует по космосу, выполняя разные задания, в том числе берясь за убийства.

Лобо обладает сверхсилой, отличается высоким интеллектом и большой выносливостью, а также мастерски обращается с оружием и взрывчаткой. Но главное — его нельзя убить, так как он может полностью восстановить свое тело из одной капли крови.

Можно сказать, что Лобо — аналог Дэдпула из киновселенной Marvel.

Производство

Режиссерское кресло занял Крэйг Гиллеспи («Круэлла»), а сценаристом стала Ана Ногейра, известная своими ролями в сериалах «Дневники вампира» и «Кайфтаун».

Главная роль досталась актрисе Милли Олкок, звезде «Дома Дракона». Она сыграла в приквеле «Игры престолов» юную Рейениру Таргариен. Джеймс Ганн писал, что порекомендовал ее на роль Супергерл более чем за год до начала официального кастинга. По его словам, она может привнести дерзость и аутентичность, необходимые для этой версии Кары Зор-Эл.

При этом Милли Олкок была не единственной кандидаткой на роль Супергерл: в шорт-лист попали также Кейли Спейни («Присцилла: Элвис и я»), Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей») и Мэг Доннелли («Винчестеры»). К слову, именно Доннелли — голос Супергерл в анимационных проектах «Легион супергероев» и «Кризис на Бесконечных Землях». Она в итоге проходила финальные пробы вместе с Олкок.

«Я посмотрела на себя в зеркало и подумала: "Кто я такая, чтобы отклонить эту возможность?" Я знала, что это то, что мне нужно сделать, потому что это напугало меня. И я подумала: "Ну, у меня одна большая, плохая, прекрасная жизнь. Так почему бы мне не пойти на это?"», — рассказала Олкок о своей реакции после того, как узнала, что получила роль.

Актеры и роли

Среди других актеров, занятых в «Супергерл»: