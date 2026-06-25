Вышел трейлер драмы «Поздняя слава»

Кинокомпания Magnolia Pictures представила трейлер фильма Late Fame («Поздняя слава»). Драма выйдет в мировом прокате 7 августа.

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Лента расскажет о поэте из Нью-Йорке по имени Эд Скасбергер. Он уже утратилс свою популярность, а его творчество мало кому интересно. В один момент с его произведением знакомится группа молодых жителей, которые возвращают автору веру в жизнь.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Уиллем Дефо («Отель «Гранд Будапешт»). В фильме также снялись Грета Ли («Дом из динамита»), Джейк Лэси («Белый лотос»), Эдмунд Донован («Меломанка») и другие артисты. Режиссёром выступил Кент Джонс («Хичкок/Трюффо»).