Киностудия Dreamworks анонсировала новый проект по вселенной «Шрека». Следующий мультфильм франшизы получил название «Осёл» — он выйдет в мировых кинотеатрах 30 июня 2028 года.

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Будущий анимационный фильм станет приквелом оригинального «Шрека». Он расскажет историю Осла, верного друга зелёного огра, ещё до их встречи в первой части. Производство ленты стартовало совсем недавно, к главной роли вернётся Эдди Мёрфи.

Таким образом, в Dreamworks сейчас работают сразу над тремя мультфильмами сразу. Первый из них — «Шрек 5» — выйдет 30 июня 2027 года, через год появится «Осёл», а где-то между ними должна состояться премьера «Дикого робота 2».