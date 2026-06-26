Какие фильмы покажут на XX Международном кинофестивале «Зеркало»

Авторское кино из десяти стран мира можно будет бесплатно посмотреть в рамках форума "Зеркало. Философия Тарковского", который пройдет в Иванове в 20-й раз.

© Российская Газета

Церемония открытия состоится в Юрьевце - знаменитый кинорежиссер считал его своей "родиной детства". Зрителям покажут дипломную короткометражку Андрея Тарковского "Каток и скрипка" (1960), получившую первый приз на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке. Сценарий о дружбе мальчика-скрипача и водителя асфальтового катка он написал вместе с Андреем Кончаловским.

В Иванове в кинотеатре "Лодзь" в этот день также будут идти "Страсти по Андрею" - в авторской версии: в советское время из фильма вырезали некоторые сцены, в прокате он получил название "Андрей Рублев". В этом году ленте исполняется 60 лет.

В основную программу "Зеркала" вошли работы кинематографистов из Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, Кыргызстана, России, США, Турции и Франции. Эти фильмы уже отмечены наградами за рубежом, а в РФ их увидят впервые. В конкурсе участвует, к примеру, драматическое роуд-муви "Мертвые собаки не кусаются" (приз за лучшую мужскую роль на кинофоруме в Стамбуле), неонуар "Мерген" о загадочном убийстве в горах (Гран-при Центральноазиатского конкурса) и сюрреалистический вестерн британского режиссера Алекса Кокса "Мертвые души", где герои Гоголя действуют в антураже ковбойского Юго-Запада конца XIX века. Также на большом экране покажут военную драму "Хроники осады" (лучший дебют по версии экспертов Берлинале). Россию представят ленты "Харон" Акима Салбиева и "Пустые места" Никиты Миклушова.

Кроме того, в программе - 18 отечественных короткометражек и 14 больших картин, получивших профессиональные награды. В программе "Свои" - картина "Эфир" о поэтессе Ольге Берггольц, ставшей голосом блокадного Ленинграда; "Прозрачные земли" о трех стариках из вымирающей деревни; "Температура Вселенной" о поселке астрономов; "Выготский" об известном советском педагоге и "Почему плывет "Броненосец..."?" о легендарном фильме Эйзенштейна.

Также можно будет посмотреть "Ветер" Сергея Члиянца (лауреат премий "Ника" и "Белый слон" как лучший игровой фильм года), сказку Владимира Котта "Холодное сердце" по мотивам "Снегурочки" Островского и драму Антона Бутакова "Бесконечный апрель" по пьесе Ярославы Пулинович.

Что немаловажно, после сеансов зрители смогут поделиться впечатлениями с режиссерами, актерами и операторами, задать им вопросы. Лучшие российские ленты определит народное голосование.

В расписании есть ряд спецпоказов к 120-летию Александра Роу и 250-летию Большого театра, сеансы анимации и документалистики, презентации книг и творческие встречи, выставка от РОСИЗО и проект о Марине Тарковской (сестры режиссера, которая много сделала для сохранения памяти о нем в Ивановской области).