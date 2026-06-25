Все, что известно о сериале Tomb Raider

В 2027 году фанатов Лары Крофт ждет масштабный приключенческий экшен об отважной расхитительнице гробниц. Речь идт о предстоящем сериале Tomb Raider от Amazon Prime Video со звездой «Игры престолов» Софи Тернер в роли легендарной исследовательницы. «Лента.ру» публикует главные подробности, которые известны на данный момент: дата премьеры сериала, сюжет, актеры и роли, производство и другие интересные факты.

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Tomb Raider: главное о сериале

Страна: США.

США. Жанр: фэнтези, боевик, триллер, драма, приключения.

фэнтези, боевик, триллер, драма, приключения. Режиссер: Джонатан ван Тюллекен.

Джонатан ван Тюллекен. Шоураннеры: Фиби Уоллер-Бридж и Чад Ходж.

Фиби Уоллер-Бридж и Чад Ходж. Производство: Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics и Legendary Television.

Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics и Legendary Television. В главных ролях: Софи Тернер, Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс, Селия Имри.

Предстоящий сериал Tomb Raider — новый проект в рамках культовой вселенной о приключениях Лары Крофт — археолога, отважной искательницы сокровищ и любительницы сложных загадок.

Ларе Крофт просвящены серия игр на ПК и консолях, а также фильмы, комиксы и мультсериалы.

Новый проект стал частью масштабной сделки, которую компания Amazon заключила с правообладателями франшизы Tomb Raider. В разработке находится не только сериал, но и полнометражный фильм.

Дата выхода

Слухи о будущем шоу про расхитительницу гробниц появились еще в январе 2023 года. Первый крупнобюджетный сериал про Лару Крофт с живыми актерами официально анонсировали в мае 2024 года.

Сериал Tomb Raider уже находится в производстве, но точной даты выхода пока нет. Ожидается, что шоу можно будет увидеть в 2027 году.

Новый сериал про Лару Крофт выйдет не раньше 2027 года.

Тизера и трейлера предстоящего шоу пока нет.

Сюжет

Детали сюжета сериала Tomb Raider не раскрываются. Поклонники серии и журналисты высказывают предположения, что, возможно, создатели сериала решат адаптировать одну из ранних игр про искательницу приключений, где Лара Крофт уже считается опытным археологом, или же расскажут о юности будущей расхитительницы гробниц. Есть версия и о том, что сериал покажет уникальную историю, не связанную с прошлыми экранизациями, комиксами или играми о Ларе Крофт.

Создатели пообещали, что сериал сохранит полюбившиеся фанатам вселенной элементы, но анонсировали появление новых персонажей. По словам Дженнифер Салке, которая в 2025 году возглавляла Amazon MGM Studios, в шоу ожидаются волнующие приключения Лары Крофт, которые отдадут дань уважения наследию этого культового персонажа.

Производство

Кастинг

Кастинг на роль новой Лары Крофт начали в конце 2024 года. Тогда стало известно, что за право сыграть расхитительницу гробниц борются звезда «Людей Икс» и «Игры престолов» Софи Тернер, а также Люси Бойнтон, известная благодаря фильму «Богемская рапсодия» — байопику о жизни фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри.

В предыдущих фильмах Лару Крофт играли Анджелина Джоли и Алисия Викандер.

О том, что роль досталась Софи Тернер, официально стало известно в сентябре 2025 года. В Prime Video отметили, что рады видеть актрису в роли Лары Крофт, назвав героиню одним из самых узнаваемых и культовых персонажей видеоигр всех времен.

«Мы рады, что удивительно талантливая Софи Тернер оживила этого персонажа, которого определяют мужество, сила и непоколебимая решимость. Под руководством блестящей Фиби Уоллер-Бридж эта серия будет чтить любимое наследие Tomb Raider и в то же время подарит поклонникам по всему миру новые приключения», — прокомментировал Вернон Сандерс, бывший глава теленаправления Amazon MGM.

«Я безумно рада играть Лару Крофт. Она — культовый персонаж, который значим для многих, и я отдаю [этой роли] все, что у меня есть. Не могу дождаться, когда вы все увидите, что мы готовим», — Софи Тернер, актриса, исполнительница роли Лары Крофт.

В январе 2026 года стриминговый сервис Amazon Prime Video впервые показал образ Лары Крофт в исполнении звезды «Игры престолов». Создатели сериала решили придерживаться каноничной внешности персонажа: Софи Тернер в образе Лары одета в бирюзовую майку, короткие шорты и перчатки без пальцев, в качестве аксессуара на ней — очки с красными линзами. Не забыли и про пистолеты и ремни, которыми крепится кобура.

Софи Тернер тренировалась для роли Лары Крофт по восемь часов в день пять дней в неделю почти целый год.

Создатели

За создание проекта отвечает актриса и сценарист Фиби Уоллер-Бридж, ранее работавшая над сериалами «Убивая Еву» и «Дрянь» и сыгравшая в фильме «Индиана Джонс и колесо судьбы». Она стала сценаристом, исполнительным продюсером и со-шоураннером сериала Tomb Raider.

«Если бы я могла сказать себе подростку, что это происходит, думаю, она бы взорвалась. Игра Tomb Raider стала огромной частью моей жизни, и для меня большая честь представить ее на телевидении. Лара Крофт очень много значит для меня, как и для многих, и мне не терпится отправиться в это приключение», — отметила Фиби Уоллер-Бридж.

Вместе с ней шоураннером стал Чад Ходж («Сосны», «Темные отражения»). Режиссерское кресло занял Джонатан ван Туллекен («Сёгун», «Отбросы»). Также в создании сериала примут участие представители Amazon MGM Studios, студии-разработчика игр Crystal Dynamics и кинокомпании Legendary Television.

Съемки

Съемки сериала Tomb Rider начались 19 января 2026 года. Но в конце марта их приостановили — исполнительница главной роли Софи Тернер получила травму. Представитель Prime Video тогда отмечал, что актриса пострадала незначительно, и решение поставить съемки на паузу приняли в целях предосторожности.

Работу возобновили в середине апреля: ожидается, что задержка никак не повлияет на сроки завершения производства.

Актеры и роли

Amazon объявил основной каст сериала в январе 2026 года.

Софи Тернер («Игра престолов», «Лесница», «Доверие») — Лара Крофт;

Мартин Бобб-Семпл («Один из нас лжет», «Пандора», «Свобода действий») — Зип, друг Лары;

Джейсон Айзекс («Гарри Поттер и Тайная комната», «Патриот», «Белый лотос») — Атлас де Морнэй, дядя Лары;

Билл Патерсон («Клуб неудачниц», «Ведьмы», «Чаплин») — Уинстон, дворецкий семьи Крофт;

Джек Бэннон («Игра в имитацию», «Ярость», «Молодой Морс») — Джерри, личный пилот Лары;

Джон Хеффернан («В поисках любви», «Корона», «Чужестранка») — Дэвид, госслужащий;

Селия Имри («Девочки из календаря», «Доктор Живаго», «Темное королевство») — Франсин, руководитель отдела развития Британского музея;

Патерсон Джозеф («Вонка», «Во имя отца», «Выжившие») — Томас Уорнер, чиновник;

Саша Лусс («Валериан и город тысячи планет», «Последний фронт», «Развращенность») — Саша, соперница Лары;

Джульетт Мотамед («Грейс», «Хало») — Джорджия, куратор Британского музея.

Сигурни Уивер («Чужой», «Аватар», «Молитвы за Бобби») — Эвелин Уоллис, таинственная женщина, хочет использовать таланты Лары в собственных целях;

Аугуст Витгенштейн («Ангелы и демоны», «Корона», «Темный лес») — Лукас, нелегальный рейдер.

Фильмы и игры о Ларе Крофт

Фильмы

Lara Croft: Tomb Raider («Лара Крофт: Расхитительница гробниц»)

Первый полнометражный фильм о приключениях Лары Крофт (Lara Croft: Tomb Raider) вышел в 2001 году. Несмотря на то что критики отзывались о нем негативно (на Rotten Tomatoes ему дали всего 21 процент «свежести»), картина собрала в прокате почти 275 миллионов долларов при бюджете в 115 миллионов.

Главную роль в фильме исполнила Анджелина Джоли.

По сюжету, члены некого братства Иллюминати хотят найти две части загадочного артефакта до тех пор, пока длится Парад планет — это явление происходит раз в 5 тысяч лет и завершается солнечным затмением. Этот же артефакт независимо от них начинает искать Лара Крофт. Вскоре она оказывается главной мишенью братства, которое охотится за ее знаниями об артефакте.

Искательница выясняет, что загадочная вещь — разделенный на две половины «Треугольник Света», который сделали из металла упавшего 5 тысяч лет назад метеорита. По легенде, он может менять ход времени, но при неверном использовании способен разрушить целый город. Теперь Ларе предстоит найти и уничтожить «Треугольник Света», пока до него не добрались Иллюминати.

Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life («Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни»)

Продолжение предыдущего фильма вышло в 2003 году. К роли Лары вновь вернулась Анджелина Джоли. Критики высоко оценили игру актрисы, но отметили, что фильм уступает первой части (однако оценка на Rotten Tomatoes оказалась чуть выше — 24 процента). При бюджете в 95 миллионов долларов картина собрала чуть более 160 миллионов.

Действие фильма происходит в Греции: здесь после сильного землетрясения исследователи обнаруживают старинный Храм Луны, который царь Македонии Александр Великий (Македонский) использовал как место хранения самых драгоценных своих сокровищ. Во время исследования Лара находит загадочный медальон, но внезапно ее команда становится жертвой нападения китайской мафии.

Спастись удается только Ларе Крофт, медальон она уносит с собой. Вскоре искательница получает задание от службы британской разведки МИ-6 найти Ящик Пандоры, внутри которого якобы хранится некая чума. По данным разведки, за артефактом охотится биотеррорист Джонатан Райз.

Чтобы найти ящик, Лара должна завладеть украденной мафией сферой — картой к Колыбели Жизни. Считается, что именно в том месте, где появилась жизнь на планете, хранится Ящик Пандоры. Чтобы добраться туда, Ларе предстоит преодолеть множество опасностей и обойти серьезных противников.

Серию фильмов о Ларе Крофт с Анджелиной Джоли планировали продолжать, однако актриса решила не возвращаться к съемкам во франшизе

Tomb Raider («Tomb Raider: Лара Крофт»)

Этот фильм — перезапуск 2018 года, главную роль в нем исполнила актриса Алисия Викандер. Картина оказалась прибыльнее проектов предшественников: при бюджете производства в 94 миллиона долларов она собрала в мировом прокате почти 275 миллионов.

И фильм критики тоже оценили выше: на Rotten Tomatoes «Tomb Raider: Лара Крофт» получил 52 процента «свежести». Многим понравилось, что Крофт в исполнении Викандер стала более реалистичной, чем непобедимая и неуязвимая расхитительница гробниц в исполнении Джоли. Однако спецэффекты в картине сочли неудовлетворительными, отношения между героями — не до конца проработанными, а весь фильм — недостаточно динамичным.

В перезапуске зрителям рассказывают о юности Лары Крофт, которая семь лет назад потеряла отца. Знатный британский лорд Ричард Крофт бесследно пропал, но дочь отказывается признавать его смерть и вступать в наследство, из-за чего сталкивается с финансовыми проблемами. Чтобы заработать, она нанимается велокурьером.

Когда ей все же приходится вступить в наследство, чтобы сохранить накопленное отцом имущество, она находит его тайный офис. В нем Лара обнаруживает записи о его последнем исследовании: он искал древнюю японскую правительницу Химико, которая, по легенде, управляла смертью. Отец просит Лару уничтожить все собранные им материалы, но она решает отправиться по следам отца в надежде узнать, что с ним произошло.

Игры

Фильмы в большинстве своем основываются на играх о Ларе Крофт. Первая игра вышла в 1996 году, затем было создано еще более десяти основных тайтлов. В числе самых популярных — Tomb Raider (2013), Tomb Raider Legend (2006) и Shadow of the Tomb Raider (2018).

В скором времени фанатов серии ожидают новые проекты.