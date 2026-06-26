Стартовали съемки криминальной драмы «В ловушке»

Телеканал НТВ объявил о начале съемок 16-серийного детективного проекта «В ловушке». Мрачноватый, но лихой сюжет криминальной драмы заинтригует многих.

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Следователь Иван Красовский (его играет Александр Константинов), уставший от рутины и будней, и только что вышедший из мест отдаленных бандит Птицын не имеют ничего общего, кроме разве что... дочерей. Для каждого из них они свет в окошке.

Красовский в молодости был полон романтических идей, но постепенно иллюзии его были разрушены. Ныне он занимается делами, связанными с запрещенными веществами, и считает свои рабочие дни абсолютной рутиной и скукотищей. Его единственная радость — Арина (Ярослава Конисевич), которая перешла на попечение отца после переезда матери за границу. А лучшая подруга Ариши — Настя (Александра Политик), папа которой Дмитрий Птицын (Михаил Евланов) всячески старается наладить жизнь и восстановить отношения с девушкой, ведь для него семья — самое ценное, и вообще единственное, что осталось в жизни.

Полицейский и бандит — две противоположности по определению. И Красовский, и Птицын совершенно не готовы воспринимать друг друга. Но их дочери дружат, значит, придется идти на некоторые уступки и пересмотреть кое-какие взгляды. А ко всему прочему, они оба оказываются вовлечены в серьезный передел криминального мира города. Так что им не до старых обид и претензий — надо будет начать сотрудничать, чтобы выжить, ведь на них открывают охоту не только бандиты, но и верхушка местной полиции, а еще важнее — надо спасти дочек...

В последнее время я думал о том, чтобы снять фильмы в жанрах драмы, мелодрамы и комедии. И тут такое предложение! — рассказал Виктор Конисевич, режиссер-постановщик проекта «В ловушке». — Мне захотелось снова взяться за экшен, ведь в свое время я очень много снимал в этом жанре. Да и сценарный материал показался мне действительно интересным, с хорошо закрученным сюжетом, качественными диалогами. Два главных героя — следователь Красовский и отсидевший десятилетний срок Птицын — оказываются втянутыми в водоворот событий, связанных с коррупцией и наркобизнесом. Их отношения можно охарактеризовать как притяжение-отталкивание...

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Виктор Конисевич снял проекты «Опера-2. Хроники убойного отдела» («Чужая», «Случайная встреча»), «Провинциальные страсти», «День гнева», «Меч», «Треск».