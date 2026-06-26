Почему стоит смотреть второй сезон «Шугара» с Колином Фарреллом

На Apple TV+ начали показывать второй сезон сериала «Шугар» — самого стильного детектива на современном телевидении, пару лет назад удивившего публику твистом, которому позавидовал бы сам М. Найт Шьямалан. Между тем наглый поворот сюжета из первого сезона был раскритикован в пух и прах западной прессой, посчитавшей его безвкусным и дешевым. Без лишних спойлеров «Лента.ру» объясняет, почему критики ошиблись и ради чего непременно стоит посмотреть продолжение.

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Расследование исчезновения собственной сестры завело Джона Шугара (Колин Фаррелл) в тупик, так что частный сыщик возвращается в Лос-Анджелес с пустыми руками и со скребущими на душе кошками. Детектив, впрочем, не может долго сидеть сложа руки, а потому прямо с порога возьмется за следующее дело — а может, и сразу за парочку.

Оригинальное название: Sugar

Шоураннеры: Марк Протосевич, Саймон Кинберг, Сэм Кэтлин

Жанр: детектив

Трансляция: Apple TV+

Длительность: 8 серий по 35 минут

В главных ролях: Колин Фаррелл, Джин Ха, Рэймонд Ли, Кирби Хауэлл-Батист, Эми Райан, Деннис Буцикарис, Нэйт Корддри

Новым клиентом Шугара становится боксер Дэнни Мун (Джин Ха), чей брат Чи (Рэймонд Ли) попал в очередную переделку, оставив пару крайне тревожных аудиосообщений. «Что бы ни случилось, не звони чертовым копам», — напутствовал пропащий родственник прежде чем исчезнуть с концами. Розыски ведут Джона в злачные — с поправкой на 2026-й, разумеется, в котором даже угонщики готовы услужливо вернуть тачку за чаевые (оплата картой принимается) — улочки Корейского квартала. Однако сыщика при этом никак не отпускает его собственное совсем недавнее прошлое. Параллельно расследованию Шугар организует слежку за калифорнийским сенатором, чьего сына порешил в предыдущих сериях.

Вышедший летом 2024-го первый сезон «Шугара» начинался как весьма претенциозный оммаж олдскульному детективному жанру — и все ради того, чтобы к шестому эпизоду (всего их было восемь) обернуться еще более вычурной фантастикой. За такую наглость сериал подняли на пики западные критики, посчитавшие, что трюк вышел запоздалым, а также получился настолько дешевым и безвкусным, что ничего, кроме неуважения к зрителю, не выражает. Тем не менее проект показал хорошие рейтинги и был продлен на второй сезон.

В первом сезоне «Шугар» расписывается в любви даже не столько к нуару, сколько к Голливуду и кинематографу в целом. От детективного жанра, героям которого подражает сам Шугар, сериал затем переходит к сюжетам в десятки раз более грандиозным; да и то в контексте всего возможного бреда, когда-либо рожденного киноэкраном, действует весьма сдержанно. Эта сентиментальная киносказка выполняет главную задачу развлекательного зрелища — всеми силами и возможными приемами пытается публику удивить.

Большой вопрос, попытается ли сериал провернуть нечто столь же наглое в новой части — тем более что шоураннеры у него сменились. Марк Протасевич («Я — легенда») и Саймон Кинберг («Марсианин», «Люди Икс») передали поводья Сэму Кэтлину, работавшему над сериалом «Во все тяжкие». И хотя судить о новом сезоне (тем более такого непредсказуемого проекта, как «Шугар») по первым эпизодам рано, монологи героя о его странных иммигрантских отношениях с миром вокруг подталкивают к выводу, что новые серии будут признанием в любви уже к жизни в целом. Тому же вторит и изображение — помимо вставок из фильмов золотого века Голливуда «Шугар» теперь козыряет еще и такой же нарезкой околодокументальных кадров человеческого быта. Эта в чем-то приторная элегия, безусловно, в итоге породит еще больше возмущения — все-таки, как утверждал Ролан Барт, каждый влюбленный смешон и неприличен, но именно в этой уязвимости и кроется ценная особенность самого состояния.

Конвейер стриминговых сервисов стремится максимизировать выгоду — на смену экспериментам недолгой «золотой эры телевидения» пришло создание выверенного продукта, способного не только привлечь, но и удерживать аудиторию. «Дом дракона» прямо сейчас предлагает нырнуть с головой в крепко сбитую и продуманную вселенную с феодальными войнами и драконами, но едва ли шокирует расправой над половиной каста, как некогда это делала «Игра престолов». «Очень странные дела» растягивали до преступного хронометража предсказуемый и очевидный финал. Даже самый дорогой супергеройский сериал современности «Паук-нуар» не посмел пуститься во все тяжкие с таким великолепным активом, как актер Николас Кейдж. Собственно, «Паук-нуар» в каком-то смысле видится вариацией на тему «Шугара» без сахара — в нем творческие эксперименты ограничиваются разве что возможностью выбора зрителем цветовой палитры.

На этом фоне сериалы, дерзающие удивить пусть даже самым наглым и топорным способом, выглядят глотком свежего воздуха. Время расставляет все по своим местам — тот же «Бойцовский клуб», охаянный на премьере в Венеции и затем в профильной прессе, в итоге стал общепризнанным культурным феноменом. В случае же с «Шугаром» главная загадка кроется в том, сумеет ли сериал теперь переплюнуть сам себя. Но вывод об этом получится сделать гораздо позже — быть может, только в самом финале.