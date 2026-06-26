В Москве представили первый в России киберсериал об ИИ

Первый в России научный киберсериал "ИИ Будущего", созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), представили в кинотеатре "Октябрь" в Москве. Об этом сообщил ТАСС автор проекта, директор Фонда социального кино Михаил Комлев.

"В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера первого в России документального научного киберсериала "ИИ Будущего", созданного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Сериал направлен на популяризацию отечественной науки, медицины, образования, экологии, кибербезопасности и наглядную демонстрацию достижений России в сфере высоких технологий. Пока мы ездили по городам, пока мы записывали интервью, пока мы монтировали - будущее наступало быстрее, чем мы успевали нажать "стоп-кадр", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что значимость проекта уже отмечена на международном уровне, поскольку весной сериал был представлен в штаб-квартире ООН в Женеве. По словам Комлева, масштаб киберсериала охватывает всю страну. За год съемочная группа побывала в ведущих научных и образовательных центрах России: от Владивостока до Калининграда (Иннополис, Сириус, МГУ, МФТИ, НГУ, ИТМО, СПбГУ, ДВФУ).

Героями фильма стали более 100 экспертов: ученые, врачи, новаторы и юные изобретатели. В сериале четыре серии, в которых охвачены периоды от запуска космического корабля "Буран" без экипажа и первых роботов до революционных решений в медицине, транспорте и сохранении амурских тигров. В сериале продемонстрированы умные города, образовательные и научные центры.