Появились новые фото со съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана

Издание Empire опубликовало новый кадр и новое фото со съёмок «Одиссеи» Кристофера Нолана. На кадре можно увидеть Энн Хэтэуэй, а на снимке — режиссёра.

© Кадр из фильма

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© Фото со съемок

© Кадр из фильма

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Премьера картины состоится 17 июля.