Как начинающие режиссеры и студенты снимают фильмы в кинопарке «Москино»

Кинопарк «Москино», подведомственный столичному Департаменту культуры, — одна из ключевых площадок для развития начинающих специалистов российского кино. Здесь создают свои первые крупные проекты молодые режиссеры и проходят съемки студенческих работ.

Благодаря современным съемочным площадкам, профессиональной поддержке и разнообразию декораций молодые авторы могут сделать первые шаги в профессии и воплотить самые разные творческие идеи.

История надежды и преодоления

Один из ярких представителей нового поколения российских кинематографистов — режиссер Олеся Кустова, выпускница Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) и Школы драмы Германа Сидакова. Она работает на стыке кино, цифрового искусства и интерактивных технологий. В ее портфолио не только художественные и документальные фильмы, но и VR-проекты, мультимедийные выставки и многое другое. Картина Олеси Кустовой «Наш северный полюс» была представлена в программе Marché du Film Каннского кинофестиваля.

Через все творчество режиссера проходит тема преодоления границ — географических, технологических и человеческих. Она нашла свое отражение в приключенческой семейной драме «Цирк». Съемки прошли в кинопарке «Москино» в 2026 году.

Картина рассказывает историю о взрослении, мечте и силе искусства, способного дарить надежду даже в самые сложные времена. В центре сюжета — судьба циркового артиста-эквилибриста Льва Осинского. Главный герой остался сиротой и вырос в детском доме. В передвижном цирке он прошел путь от беспризорного мальчишки до артиста, меняющего представление об этом виде искусства, и нашел новый дом.

Действие фильма разворачивается в 1940-е и послевоенные годы. Чтобы создать достоверную историческую атмосферу, команда задействовала сразу девять площадок кинопарка. Съемки проходили в декорациях «Уездный город», «Холмы», «Витебский вокзал», «Брестская крепость», «Окопы и блиндажи времен Великой Отечественной войны», «Москва времен конструктивизма», «Города Восточной Европы», «Центр Москвы» и «Провинциальные города Европы».

Символом картины стал калейдоскоп. Узор из осколков, складывающихся в новые формы, отражает главную идею фильма: человек способен заново обрести себя после тяжелых испытаний и потерь. Цирк в этой истории становится метафорой жизни, где каждый одновременно является и зрителем, и участником, а настоящее величие рождается через служение людям.

В фильме снялись Павел Прилучный, Владимир Мишуков, Ангелина Стречина, Василиса Коростышевская, Григорий Верник, Даниэль Запашный, Карина Александрова и музыкант Майот (Артем Никитин). О работе над картиной также рассказали генеральный продюсер Марика Михарёва и актер Никита Кологривый.

Более 490 миллионов рублей в российском прокате

Еще одним заметным проектом, над которым работали в декорациях кинопарка, стал дебютный полнометражный фильм братьев Кравчук «Коммерсант». Его сняли по мотивам романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет».

Для братьев Кравчук этот фильм стал важным этапом профессионального становления и позволил заявить о себе в большом кино. Работая над проектом, молодые режиссеры стремились создать многослойную историю о человеческом выборе, амбициях и цене успеха.

Действие фильма разворачивается в 1990-е годы. Чтобы воссоздать атмосферу времени, для съемок задействовали сразу несколько площадок кинопарка «Москино». В их числе «Центр Москвы» и «Москва 1940-х годов», а также декорация самолета Ту-154. Каждая площадка помогла сформировать визуальный образ картины и передать характер эпохи.

Во время подготовки к съемкам режиссеры детально прорабатывали драматургию и эмоциональную структуру фильма, выстраивали развитие персонажей и визуальный язык каждой сцены. Такой подход позволил создать цельное повествование, в котором криминальная история сочетается с глубоким психологическим исследованием героев.

В проекте приняли участие известные актеры. Александр Петров не только исполнил главную роль, но и выступил креативным продюсером картины. Кроме того, в создании фильма принял участие музыкант Хаски (Дмитрий Кузнецов).

Картина получила широкий зрительский отклик и собрала в российском прокате более 490 миллионов рублей. «Коммерсант» показал, что молодые кинематографисты могут успешно работать с масштабным материалом и создавать востребованное российское кино, используя современные творческие и технологические возможности.

Студенческое кино на профессиональных площадках

Кинопарк «Москино» поддерживает начинающих авторов и студентов профильных учебных заведений. Здесь регулярно проходят съемки учебных и дипломных работ.

Так, в 2025 году студенты ВГИКа сняли короткометражные фильмы «Красная ленточка», «Я хочу забыть» и «Седьмой день войны». Они работали на площадках «Глухая деревня», «Натурный хромакей» и «Брестская крепость». Учащиеся киноколледжа № 40 «Московская международная киношкола» для съемок фильма «Небеса» выбрали декорацию «Самолет Ту-154».

Кинопарк открыт как для опытных кинематографистов, так и для начинающих авторов. Оставить заявку на проведение съемок можно на официальном сайте.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. Здесь уже завершен второй этап развития: построено 36 натурных площадок, шесть павильонов и 14 объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Брестская крепость», «Провинциальные города Европы», «Юзовка», «Шахты», «Европейский город», «Современная Москва», «Рейхстаг», «Русский средневековый город», «Города Восточной Европы» и другие.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

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