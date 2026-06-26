Как ЧМ по футболу подставил ножку «Дому дракона»

Кинокомпания Warner Bros. и холдинг HBO поделились статистикой третьего сезона «Дома дракона». Фантастическое шоу вернулось 22 июня и за три дня собрало 21,5 млн зрителей.

Это всё ещё очень высокий показатель для HBO, однако он примерно на 8% ниже результатов дебютного эпизода второго сезона. Тогда за событиями первого эпизода следили около 23,4 млн человек. В Warner Bros. отмечают, что в этот раз стримингам приходится бороться с ЧМ-2026 по футболу за внимание зрителей, что негативно сказывается на показателях даже крупных сериалов.

Третий сезон «Дома дракона» стартовал 22 июня с большого эпизода. Всего в продолжение войдёт восемь серий — они будут выходить еженедельно по понедельникам.