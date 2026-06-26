В Сочи прошла премьера экшен-фильма «Малыш-каратист» с Романом Курцыным

Зрители III Международного фестиваля кино «Евразия-Кинофест» первыми увидели семейный экшен-фильм о боевых искусствах «Малыш-каратист» в Летнем театре парка имени Фрунзе в Сочи 18 июня. Перед премьерой гостям показали специальную шоу-программу с участием каскадёров фильма.

Сюжет картины рассказывает о 12-летнем Саше, который уезжает из Москвы жить к тёте в Пятигорск. Школьная жизнь даётся ему тяжело: постоянная травля, издевательства и конфликт с местным лидером Маратом. В один момент герой узнаёт, что его родители пропали во время наводнения в Африке. Чтобы преодолеть отчаяние, Саша идёт в секцию карате, где его начинает обучать строгий сенсей Дмитрий.

Премьера ленты в кинотеатрах России уже состоялась. Картину можно посмотреть.