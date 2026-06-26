В усадьбе с призраком: на съемках паранормальной комедии не было места мистике

В стремлении минимизировать применение компьютерной графики некоторые сцены сериала «Зовите Витю!» приходилось снимать дважды, поскольку не все персонажи могли видеть призраков, заявил НСН режиссер Денис Тяпичев.

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На съемках проекта «Зовите Витю!» не было места мистике, хотя одной из локаций была усадьба купцов Аигиных, где по слухам живут привидения, рассказал в беседе с НСН режиссер комедийного сериала Денис Тяпичев. Сериал стал для него дебютной работой.

В центре сюжета комедии история молодого экстрасенса-шарлатана Вити (Илья Соболев). Дар героя в том, что он умело разводит отчаявшихся людей на деньги. Вскоре на него выходит блогерша Саша (Александра Бортич), которая мечтает снять разгромное разоблачение. Однако «экстрасенс» внезапно начинает видеть духов по-настоящему, что предоставляет Саше шанс снять ролик-сенсацию. Как отметил Тяпичев, ему самому тема экстрасенсов интересна с позиции психологии.

«Я далек от мистицизма. Тем не менее, мною были отсмотрены 20 сезонов популярного шоу — тема мне интересна скорее с точки зрения психологии. Мне как режиссеру погружаться особо не приходилось, зато это пришлось делать авторской группе при работе над сценарием. Однако, учитывая комедийный жанр проекта, и тот факт, что наш герой изначально шарлатан, какие-то точные знания этой сферы не требовались. С такими вводными уже подразумевается довольно большой допуск для творчества», - отметил он.

Как рассказал режиссер, на съемках тоже не было места мистике.

«Мистического не было совсем. Но была у нас одна локация в Московской области, усадьба купцов Аигиных — она же Талицы, вокруг которой ходили легенды. Это исторический архитектурный комплекс XIX века, нам разрешили там снимать, и в сериале вы можете увидеть ее как дом родителей Саши. Владелица говорила нам, что там действительно живет призрак, с которым неоднократно сталкивался персонал усадьбы. Но по итогу ни одна камера призрака не запечатлела. Может, он на каких-то других съемках был, может — без настроения. Даже жаль как-то», - поделился Тяпичев.

По его словам, из-за стремления минимизировать использование графики многие сцены приходилось снимать дважды.

«Стремление минимизировать CGI очень осложняло процесс. Забавно, что в этом не было особой необходимости: студия и платформа не ставила нам таких рамок. Мы сами сели, подумали, что с графикой сейчас все могут сделать, а ты без CGI попробуй — вот мы и решили рискнуть. Палок себе в колеса навтыкали и рады — зато не как у всех! Все сцены, в которых были главный герой, призраки и те, кто призраков не видит, мы снимали по два раза», - рассказал собеседник НСН.

Первую серию сериала, который ранее признали самым ожидаемым проектом на фестивале контента стриминговых сервисов ORIGINAL+, представят в онлайн-кинотеатре «КИОН» 1 июля, передает «Радиоточка НСН».