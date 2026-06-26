Оргкомитет «Пилота» опроверг «резкую реакцию» жюри на сериал «Марик» Бероева

Жюри фестиваля "Пилот" не выносило негативных оценок сериалу "Марик" Егора Берова, оценка является частным мнением кинокритиков, а не частью официальной программы. Об этом ТАСС заявили организаторы киносмотра.

© Кадр из сериала "Марик"

"Фестиваль не комментирует частную инициативу отдельных критиков, которая не является частью официальной программы и регламента фестиваля", - сказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что сериал якобы вызвал "резкую реакцию со стороны жюри" фестиваля. Как убедился корреспондент ТАСС, вывод был сделан на основе частной таблицы кинокритиков, которая не имеет отношения к официальной оценке жюри.

Согласно данным таблицы, которая есть в открытом доступе, 12 кинокритиков отметили сериал знаком "Х", что значит отказ от голосования по причинам "конфликта интересов, пропуска сеанса или на основе личного решения". Положительные оценки критиков в таблице также присутствуют.

"Марик" рассказывает о детском враче Марке Аксенове, который возвращается с фронта и сталкивается с тем, что его супруга считает его погибшим и вышла замуж за другого. Он начинает новую жизнь, работая в бригаде скорой помощи, чтобы спасать детей. Главные роли исполнили Василий Копейкин, Владимир Стержаков и Татьяна Рассказова. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре "Кион" осенью 2026 года.