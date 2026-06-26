Режиссер объяснил, почему у блокбастеров нет будущего

Общество будущего будет ждать от кино качественной драматургии, а не блокбастерного размаха, считает режиссер Юрий Хмельницкий. Такое мнение он выразил в рамках XXXII Международного кинофестиваля "Литература и кино", который проходит с 23 по 27 июня в городе Гатчине Ленинградской области.

"Тенденции будущего, на мой взгляд, будут следующими: все большие экшен-фильмы с точки зрения "аттракционов", внешней части будут в каком-то смысле обесцениваться, и на передний план безусловно будет выходить качественная драматургия. Людей уже не удивить взрывами <...>. Сегодня мы говорим о том, что победит история", - сказал он.

Хмельницкий обратил внимание на то, что качественную драматургию пока может представить только человек.

"Когда у нас будет тысяча фильмов созданных искусственным интеллектом, нам будет интересно посмотреть, что же там сделал маленький человек", - заключил режиссер.

О фестивале

Первый кинофестиваль "Литература и кино" прошел в Гатчине в 1995 году. Он делает ставку на новейшие экранизации литературных произведений, фильмы о судьбах писателей и киноистории создания литературных шедевров.

Киносмотр организован при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа и правительства Ленинградской области. ТАСС - генеральный информационный партнер.

С гатчинской землей связана история отечественного кино: в 1896 году в Гатчине частично проходили съемки первой документальной ленты, посвященной восшествию на престол императора Николая II. Всего же в этих местах снято множество документальных, научно-популярных и художественных фильмов.