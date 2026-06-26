Запущен в работу сериал «Ты заслуживаешь знать» со звездами «Дневников вампира»

Издание Deadline сообщило, что в работу запущен сериал You Deserve To Know («Ты заслуживаешь знать») — экранизации одноимённого романа Эджи Блюм Томпсон. Главные роли сыграют звёзды культового сериала «Дневники вампира» Нина Добрев и Пол Уэсли.

Оригинальное произведение рассказывает о трёх супружеских парах, которые живут по соседству в пригороде. Когда одного из мужчин убивают, дружба соседей начинает рушиться, ведь кто-то из них скрывает страшную тайну.

Нина Добрев и Пол Уэсли впервые поработают вместе с 2017 года, когда завершились «Дневники вампира». Они также выступят продюсерами шоу, который покажут на стриминговом сервисе Hulu. Дата выхода проекта пока неизвестна.