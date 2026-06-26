В Уфе завершились съемки короткометражного фильма "Рая"

В Уфе сняли короткометражный фильм "Рая". В нем рассказывается о медсестре, которая столкнулась с тяжелой болезнью. После безуспешных попыток лечения она обращается к вере. Рая полностью погружается в духовную жизнь, поддерживая связь с внешним миром только через редкие звонки и посылки от родных. Сын почти не навещает ее. В какой-то момент у женщины появляются новые способности, которые дарят надежду на излечение.

© Российская Газета

Съемки проводились в рамках практического курса по кинорежиссуре, организованного студией уфимского продюсера Катрины Душанбаевой. Преподавателем курса был Роман Пожидаев, режиссер киностудии "Башкортостан".

Подготовка к съемкам // РГ

Сценарий и режиссуру фильма выполнила Ляйсан Гаррапова. Оператором-постановщиком стал Азамат Латыпов, а директором проекта - Алсу Гильмутдинова.

Ляйсан отметила, что фильм посвящен традиционным ценностям - Вере, Надежде и Любви, которые помогают людям преодолевать трудности.

- В трудных жизненных ситуациях только на этих основе можно двигаться вперед. Подобно ласточке, ищущей во время бури выход в чистое небо, человек способен, поверив в себя и высшие силы, достичь лучшего будущего, - рассказала начинающий режиссер.

Часть картины снимали в настоящей больнице // РГ

Главную роль в фильме исполнила Анастасия Речистер. Она рассказала о своих впечатлениях:

"Сюжет основан на реальных событиях. В таких всегда чувствуется правда жизни, поэтому работа в подобных проектах кажется более честной, глубокой и осознанной - ты проживаешь моменты из жизни реальной личности, которые он или она уже пережили, и понимаешь: это все было на самом деле. Когда кино и жизнь встречаются в одной временной точке, то "магия" происходит здесь и сейчас, и никто не знает, чем закончится путь главной героини. А у нее ведь он все еще не окончен! То есть мою работу о себе может посмотреть живой человек, который это все переживал… Вот в чем скрывается истинная ответственность артиста перед своими зрителем и героем".

8-летний Вячеслав Итев впервые принял участие в съемках в кино // РГ

Андрей Таюсов, сыгравший мужа Раи, подчеркнул, что сценарий был живым и динамичным:

" Роль Гоши - мужчины, который пытается принять не простые решения в то время, когда жена тяжело больна. Интересный внутренний конфликт: любовь, растерянность, сомнения. Должен получиться хороший фильм, где главный герой обретает надежду и веру. Играть было интересно. Спасибо большое всей команде, принимавшей участие в съемках".

Сейчас идет монтаж фильма, а после зрители смогут увидеть его в уфимских кинотеатрах.