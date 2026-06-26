Представлен постер продолжения «Невероятных приключений ДжоДжо»

Студия David Production представила яркий постер второй части перезапуска культового аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Новые серии выйдут осенью на стриминговом сервисе Netflix. Подробности о предстоящих эпизодах раскроют на фестивале Anime Expo 3 июля.

© Чемпионат.com

Аниме выступает перезапуском шоу, события которого развернутся в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $50 млн.

© David Production

Первый эпизод проекта вышел 19 марта на Netflix. Зрители крайне высоко оценили серию: на агрегаторе IMDb она получила оценку 9,7 балла из 10. При этом авторы не спешат раскрывать дату выхода новых эпизодов. По словам одного из режиссёров проекта Ясухиро Кимуры, создание аниме занимает много времени.