Раскрыты детали мультфильма по «В поисках Немо» про Дори

Студия Pixar раскрыла детали сюжета предстоящего короткометражного мультфильма по «В поисках Немо». Дата выхода картины про рыбку Дори пока неизвестна.

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Проект получил название Loving Dory («Влюблённая Дори»). Лента расскажет про то, как Дори влюбилась в полиэтиленовый пакет, плавающий в океане. Героиня решила, что это медузa. Авторы сообщили, что рыбка Немо также появится в анимационном фильме. Режиссёром короткометражки выступит Лу Аму-Ладж, постановщик мини-сериала «Победа или поражение».

Премьера оригинального мультфильма «В поисках Немо» состоялась в 2003 году. Сюжет повествует о рыбе Марлине, который отправляется в опасное путешествие, чтобы найти своего пропавшего сына Немо. Картина стала культовой по всему миру и получила премию «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм». В 2016 году лента также получила спин-офф «В поисках Дори».