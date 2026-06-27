Неожиданные сиквелы культовых мультфильмов

Несмотря на то, что сиквелы и ремейки порядком утомили зрителей, продолжения некоторых историй фанаты ждут с нетерпением. И кто-то дожидается! Про некоторые грядущие новинки узнаем вместе с Тлум.Ру.

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Спустя десять лет тишины у французского мультфильма «Балерина» неожиданно появится продолжение. Компания Good Hero официально запускает в разработку сиквел под названием «Ballerina 2», а вместе с ним — полноценный анимационный сериал. По словам продюсеров, вселенная проекта расширяется сразу в нескольких направлениях: кино, телевидение и цифровые площадки. Для картины, которая изначально воспринималась как самостоятельная история, это уже серьезная заявка на превращение в полноценную франшизу.

Мультфильм «Зверопой 3» официально запущен в производство. Об этом в новом интервью сообщил глава компании Крис Меледандри.

Особенно радует фанатов возвращение режиссёра и сценариста Гарта Дженнингса. Меледандри намекнул, что третья часть сохранит всё, за что зрители полюбили серию, но при этом покажет совершенно новые идеи и неожиданное направление сюжета. Поклонники уже строят теории о возвращении Клэя Кэллоуэя и новых музыкальных звёздах франшизы.

Также Крис Меледандри объявил о запуске в производство картины «Tайнaя жизнь дoмaшних животныx 3». По его словам, обе франшизы студии сейчас входят в число главных приоритетов. Несколько лет создатели отказывались от продолжения, пока не нашли историю, которая действительно заслуживает нового фильма. К режиссуре вернётся Крис Рено, работавший над предыдущими частями.

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