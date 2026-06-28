Четыре хоррора XX века, которые пугают до дрожи
Ретро-картины не пугают скримерами и кровью. В большинстве из них все построено на напряжении, поэтому они до сих пор приводят зрителей в ужас. «Рамблер» собрал подборку из хорроров XX века, которые пугают до дрожи.
«Призрак оперы» (1925)
Фильм стал одним из самых дорогих немых картин своего времени. Для этой роли Лон Чейни оттянул себе нос металлическими крючками, вставил протезы и наклеил деформирующие накладки. Все без художника по гриму — сам.
Под Парижской оперой живет Призрак — уродливый гений по имени Эрик. Он годами прячется в катакомбах, следит за певицами через потайные ходы и влюбляется в молодую сопрано Кристину. Тайно обучает ее, устраивает ей карьеру и убирает всех, кто мешает.
Кристина думает, что Эрик — ангел музыки. Потом она знакомится с виконтом Раулем. Призрак начинает ревновать, и тут же начинается цепочка убийств.
«Кабинет доктора Калигари» (1920)
Первый психологический хоррор в истории кино. Режиссер Роберт Вине снял его в разгар немецкого экспрессионизма: стены в фильме намеренно перекошены, тени нарисованы прямо на полу.
Молодой человек по имени Фрэнсис рассказывает историю. В их городок приехал доктор Калигари с балаганом. Главный аттракцион — лунатик Чезаре, который спит в гробу и предсказывает смерть. Говорят, он убивает ночью по приказу хозяина.
Фрэнсис начинает расследование. Выясняется, что Калигари — директор местной психиатрической лечебницы. Чезаре сбегает, похищает девушку Фрэнсиса. Все улики указывают на то, что Калигари — маньяк.
«Носферату» (1922)
Мурнау снял «Носферату» без разрешения наследников Брэма Стокера — автора готического романа ужасов «Дракула». Они подали в суд и потребовали уничтожить все копии. Несколько пленок выжило.
Молодой клерк Хуттер едет в Трансильванию к графу Орлоку подписать документы на покупку дома. Крестьяне в дороге пытаются его остановить. В замке граф читает договор и, увидев кровь на порезанном пальце Хуттера, хватает его руку и жадно облизывает.
Пока Хуттер в плену, Орлок грузит на корабль гробы с землей и отплывает. Экипаж исчезает один за другим. И тут в городе, куда прибывает корабль, начинается чума.
Пять сильных российских психологических драм, которые показывают человека «изнутри»
«Фрики» (1932)
Тод Браунинг снял картину с реальными людьми с физическими особенностями: сиамскими близнецами, микроцефалами, карликами. «Фрики» запрещали в нескольких странах. В Великобритании — на тридцать лет. MGM после премьеры вырезала треть фильма.
Ханс — карлик из бродячего цирка. У него есть деньги и есть невеста — тоже карлик. Но он влюбляется в красавицу-акробатку Клеопатру. Та смеется у него за спиной, но вскоре узнает о его богатствах и соглашается выйти за него замуж. Но вскоре состояние ее новоиспеченного мужа начинает ухудшаться.
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