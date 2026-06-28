Четыре хоррора XX века, которые пугают до дрожи

Ретро-картины не пугают скримерами и кровью. В большинстве из них все построено на напряжении, поэтому они до сих пор приводят зрителей в ужас. «‎Рамблер» собрал подборку из хорроров XX века, которые пугают до дрожи.

© Кадр из фильма

«Призрак оперы» (1925)

Фильм стал одним из самых дорогих немых картин своего времени. Для этой роли Лон Чейни оттянул себе нос металлическими крючками, вставил протезы и наклеил деформирующие накладки. Все без художника по гриму — сам.

Под Парижской оперой живет Призрак — уродливый гений по имени Эрик. Он годами прячется в катакомбах, следит за певицами через потайные ходы и влюбляется в молодую сопрано Кристину. Тайно обучает ее, устраивает ей карьеру и убирает всех, кто мешает.

Кристина думает, что Эрик — ангел музыки. Потом она знакомится с виконтом Раулем. Призрак начинает ревновать, и тут же начинается цепочка убийств.

«Кабинет доктора Калигари» (1920)

Первый психологический хоррор в истории кино. Режиссер Роберт Вине снял его в разгар немецкого экспрессионизма: стены в фильме намеренно перекошены, тени нарисованы прямо на полу.

Молодой человек по имени Фрэнсис рассказывает историю. В их городок приехал доктор Калигари с балаганом. Главный аттракцион — лунатик Чезаре, который спит в гробу и предсказывает смерть. Говорят, он убивает ночью по приказу хозяина.

Фрэнсис начинает расследование. Выясняется, что Калигари — директор местной психиатрической лечебницы. Чезаре сбегает, похищает девушку Фрэнсиса. Все улики указывают на то, что Калигари — маньяк.

«Носферату» (1922)

Мурнау снял «Носферату» без разрешения наследников Брэма Стокера — автора готического романа ужасов «Дракула». Они подали в суд и потребовали уничтожить все копии. Несколько пленок выжило.

Молодой клерк Хуттер едет в Трансильванию к графу Орлоку подписать документы на покупку дома. Крестьяне в дороге пытаются его остановить. В замке граф читает договор и, увидев кровь на порезанном пальце Хуттера, хватает его руку и жадно облизывает.

Пока Хуттер в плену, Орлок грузит на корабль гробы с землей и отплывает. Экипаж исчезает один за другим. И тут в городе, куда прибывает корабль, начинается чума.

Пять сильных российских психологических драм, которые показывают человека «изнутри»

«Фрики» (1932)

Тод Браунинг снял картину с реальными людьми с физическими особенностями: сиамскими близнецами, микроцефалами, карликами. «Фрики» запрещали в нескольких странах. В Великобритании — на тридцать лет. MGM после премьеры вырезала треть фильма.

Ханс — карлик из бродячего цирка. У него есть деньги и есть невеста — тоже карлик. Но он влюбляется в красавицу-акробатку Клеопатру. Та смеется у него за спиной, но вскоре узнает о его богатствах и соглашается выйти за него замуж. Но вскоре состояние ее новоиспеченного мужа начинает ухудшаться.

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