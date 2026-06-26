Сборы серии «Очень страшное кино» превысили $1 млрд

Сборы комедийной серии фильмов «Очень страшное кино» превысили $1 млрд. Такого результата франшиза добилась в том числе благодаря шестой части, вышедшей 5 июня в мировом прокате.

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Сборы «Очень страшное кино 6» уже достигли более $208,5 млн. Картина уже окупилась за более чем две недели с момента выхода. Сейчас по общей кассе она уступает только первой и третьим частям серии.

«Очень страшное кино 6» вновь представляет собой адаптацию знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте в том числе будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры. Главные роли снова исполнили Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Марлон Уайанс («Без чувств»).