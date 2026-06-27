КАКИМИ БУДУТ «12 СТУЛЬЕВ» АНДРЕАСЯНА?

Режиссер Сарик Андреасян решил взяться за экранизацию еще одного классического произведения — «12 стульев». Известно, что съемки нового проекта намечены на следующий год. Однако не все кинокритики верят, что очередная экранизация классики от Андреасяна будет успешной.

© nsn.fm

КЛАССИКА ОТ АНДРЕАСЯНА

Накануне режиссер Сарик Андреасян объявил о работе над новой экранизацией романа Ильи Ильфы и Евгения Петрова «12 стульев». В своем Telegram-канале он сообщил, что будущий фильм сохранит классическую сюжетную основу произведения. Съемки стартуют летом 2027 года, рассказал режиссер.

«Сценарий и кастинг в процессе. Как думаете кто из актеров идеально подходит на Бендера и Воробьянинова?» - поинтересовался Андреасян.

Режиссер уже не в первый раз экранизирует классику. Причем у него это получается довольно успешно. Так, в 2024 году вышла лента Андреасяна «Онегин» с Виктором Добронравовым и Лизой Моряк в главных ролях. По подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы картины составили почти 790 млн рублей.

Кроме того, в 2027 году выйдет фильм Андреасяна «Война и мир». Известно, что над сценарием экранизации романа-эпопеи Льва Толстого работает Алексей Гравицкий, ранее участвовавший в создании картин «Онегин», «Великая», «Янычар». «Атмосфера кино» выступит дистрибьютором проекта.

В этом году Андреасян выпустил экранизацию произведения Александра Пушкина — «Сказка о царе Салтане». Лента стала одним из шести фильмов-«миллиардеров» в российском прокате в 2026 году. По данным ЕАИС, ее сборы составили 2 млрд 99 млн 705 тысяч 764 рубля.

До этого продюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян в интервью НСН заметил, что в России недостает экранизаций классической литературы, которые не пытались бы перепридумать произведения великих авторов.

«Когда в последний раз я давал мастер-класс для студентов на 400 человек, выяснилось, что "Войну и мир" Бондарчука (четырехсерийный фильм режиссера Сергея Бондарчука 1967 года – прим. НСН) от начала до конца видели только три человека. Еще 12 человек сообщили, что видели сериал от BBC. Это же просто статистическая погрешность. Они просто не знают, что такое "Война и мир". Мы сделаем экранизацию, в которой будут сегодняшние артисты, картинка, маркетинговые инструменты. Зритель посмотрит и возможно через 10-15 лет такой же продюсер, как и я, увидит, что нужно снимать новую экранизацию. Это нормально. Нужно снимать и нужно делать кино актуальным, особенно классику», - подчеркнул он.

КАКИМИ БУДУТ «12 СТУЛЬЕВ» АНДРЕАСЯНА?

Наиболее заметными фильмами, снятыми по роману «12 стульев», до сих пор считаются работы режиссеров Леонида Гайдая (1971) и Марка Захарова (1976). В первой картине Остапа Бендера и Кису Воробьянинова сыграли Арчил Гомиашвили и Сергей Филиппов. Пять лет спустя их роли исполнили актеры Андрей Миронов и Анатолий Папанов.

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с НСН посоветовал Сарику Андреасяну взять на роль Бендера актера Ивана Янковского.

«Лет 20 назад я думал, что идеальный Бендер — Николай Фоменко. Потом вышла экранизация мюзикла Максима Дунаевского "Двенадцать стульев" с Фоменко в роли Бендера, а Кису там сыграл совершенно прекрасный Илья Олейников. Я бы попробовал Ивана Янковского на роль Бендера. Сергей Безруков точно не подходит — он слишком аристократичный. А на роль Кисы Воробьянинова может быть огромное количество актеров. У меня нет желания что-либо советовать Андреасяну, потому что, боюсь, что бы он ни поставил, это будет еще хуже, чем сериал Ульяны Шилкиной "Золотой теленок" с Олегом Меньшиковым», - отметил он.

По мнению критика, в своих экранизациях классики режиссер делает упор на красивую картинку, жертвуя смыслом и достоверностью, поэтому ему не стоит работать в этом жанре и портить еще одно классическое произведение — «12 стульев».

«Андреасян, видимо, решил переснять всю отечественную классику, потому что нет сценариев, которые он мог бы поставить, все, что существует на сегодняшний день, он уже поставил. В какой-то степени это его эпатаж. Отношусь я к этому достаточно плохо. Вообще я заступаюсь за Андреасяна, он очень хорош в жанре трагедии, драмы, считаю удачами такие его картины, как "Мужское слово", "Землетрясение", "Непрощенный" и тем более замечательная работа "Жизнь по вызову". Но он упорно делает экранизации. Пока в этом жанре у него ничего удачного не получилось. У Андреасяна подход (к экранизации – прим. НСН) в стиле 1940-50-х годов: главное, чтобы картинка была красивой, а остальное не важно. Даже актеры в его экранизациях не подходят — достаточно вспомнить абсолютно пролетарское лицо Виктора Добронравова в роли Евгения Онегина. Но самое интересное, что "Онегин" и другие картины Андреасяна имеют успех у публики», - заявил Шпагин.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что перенос премьеры фильма Сарика Андреасяна «Зима в Простоквашино» с 1 января 2027 года на середину декабря 2026-го является мудрым решением прокатчика.