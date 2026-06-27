Какие новинки кино уже можно посмотреть дома

Убийство пастуха расследует его отара, от прогноза метеоролога зависит исход Второй мировой войны, парень влюбляется в сообщения девушки, писавшей своей погибшей сестре, а компания подруг на отдыхе сталкивается с угрозами от местных жителей. Смотрим заключительную июньскую подборку кино.

© кадр из фильма «Следствие ведут овечки»

Следствие ведут овечки (12+)

Режиссёр: Кайл Балда

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 1 час 49 минут

О чём фильм. Каждый вечер на закате пастух Джордж Харди (Хью Джекман) собирал своё стадо и читал им детективные романы, уверенный, что овцы не понимают ни слова. Но однажды утром пастуха находят мёртвым, и его говорящие овечки с отличным чувством юмора и отточенной самоиронией решают: Джордж любил их, читал им много детективов, поэтому найти его убийцу - их долг.

Что интересного. Остроумную пушистую комедию сняли по роману 2005 года "Гленнкилл" Леони Суонн. Кстати, изначально планировалось, что это будет полностью анимационный мультфильм, который начали снимать ещё в 2006 году, однако немецкая компания, которая занималась его производством, обанкротилась, и проект пришлось заморозить.

Значительная часть натурных съёмок проходила в Англии, в деревне Ивинхо и расположенном неподалеку Ивинхо-Бикон в графстве Бакингемшир. А ещё съёмочной площадкой стала деревня Хамбледен в графстве Бакс. Больше всего команде "Следствие ведут овечки" приглянулись местное кладбище, главная площадь и паб. В фильме также снялись Эмма Томпсон, Николас Галицин, Брайан Крэнстон, Крис О’Дауд, Риз Дэрби, Белла Рэмзи, Патрик Стюарт, Бретт Голдстин.

Кому может не понравится. Тем, кто настроился на глубокомысленное кино, овцы-детективы явно не попадут в самое сердце. Одноразовая расслабляющая комедия с компьютерными барашками может не понравится также тем, кто отрицательно относится к сочетанию мультипликации и игрового кино. Эдакая детективная сказка, рассказанная от лица овечек, без массовых культурных отсылок с добрым бытовым юмором и нелепыми ситуациями. Если вы любите кино-ребусы, то отложите этот фильм до того момента, когда устанете от сложных жанров.

Давление (18+)

Режиссёр: Энтони Марас

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 1 час 40 минут

О чём фильм. Союзное командование готовится ко Дню-Д - высадка войск в Нормандии должна стать крупнейшей морской десантной операцией в истории. Она назначена на 5 июня 1944 года. Всё подготовлено, а любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Но за 72 часа до высадки всё упирается в непредсказуемую британскую погоду. По поручению самого Черчилля главный метеоролог страны Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт) оставляет беременную жену дома и отправляется на юг Англии в Саусвик-Хаус - загородное поместье, в котором расположена ставка командования союзных сил. Ему предстоит составить важнейший прогноз в истории, понимая, что его ошибка может стоит жизни тысячам солдат и, возможно, сам исход войны зависит от его решений. Ему предстоит убедить командование во главе с генералом Дуайтом Эйзенхауэром (Брендан Фрейзер) перенести операцию, ведь грядёт ужасный шторм, который просто потопит корабли.

Что интересного. Фильм приоткрывает малоизвестную страницу истории Второй мировой страны. Ни для кого не секрет, что высадка в Нормандии прошла 6 июня 1944 года, а значит, Стэггу удалось убедить отложить операцию. Режиссёр Энтони Марас концентрируется на личностях, эмоциях, отношениях героев между собой, на реакции главного героя на ответственность, которая свалилась на его плечи. Это разговорное кино, снятое по пьесе британского артиста и драматурга Дэвида Хэйга, в которой он сам играл роль Стэгга. Кстати, по удивительному совпадению одним из тех, кто занимался обработкой архивных материалов для фильма, оказался внук того самого метеоролога Джеймса Стэгга. Ещё один фантастический факт: съёмки пляжа Кэмбер-Сэндс были назначены на 5 июня - первоначальная дата высадки в Нормандии. Но поднялись шестифутовые волны и ветер со скоростью более пятидесяти узлов. И именно 6 июня - исторический День-Д - погодные условия улучшились, и съёмочная группа возобновила работу. А ещё команда фильма разыскала метеорологов в возрасте девяноста лет, чтобы те обучили актёров работе со столетним оборудованием. Для фильма воспроизвели точные копии метеорологических карт, которые использовались для прогнозирования погоды в июле 1944 года.

Специально для фильма Брендан Фрейзер побрил голову, чтобы сыграть генерала и бывшего президента США Эйзенхауэра. Он продолжал читать все доступные биографии генерала даже во время съёмок. А ещё посетил Имперский военный музей, чтобы увидеть секретные планы сражения при высадке в Нормандии, в создании которых участвовал Эйзенхауэр.

Кому не понравится. Это напряжённое по большей части разговорное кино, где часто главные герои не слышат друг друга. Кто-то хочет вписать своё имя в историю как можно скорее, сбросить с себя ответственность с пользой для репутации, а кто-то не хочет, чтобы его запомнили как того, кто погубил тысячи людей в шторме. Если вы не хотите хвататься за голову от нелогичных решений некоторых карьеристов в то время, как на кону стоят тысячи жизней, то лучше не смотрите эту военную драму.

Сообщения для Изабель (18+)

Режиссёр: Леа Маккендрик

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.8

Время: 1 час 58 минут

О чём фильм. Недавно Джилл (Зои Дойч) потеряла любимую сестру Изабель. Чтобы справить с горем, девушка начинает оставлять на её номер голосовые сообщения. Она делится сокровенными мыслями, местами, рассказывает о своей жизни в Сан-Франциско так, словно сестра её жива. Однако Джилл ещё не знает, что все её сообщения получает агент по недвижимости из Остина Уэс (Ник Робинсон), которому передали номер Изабель в телефонной компании. Слушая сообщения Джилл, Уэс даже не замечает, как влюбляется в девушку на расстоянии.

Что интересного. Первоначально сюжет романтической драмы разворачивался в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, но в процессе разработки сценария место действия было перенесено в Сан-Франциско. Но в самом Сан-Франциско съёмочная группа провела всего три дня. Большая часть фильма была снята в Ванкувере, Британской Колумбии. Кстати, в фильме появляется и сама режиссёр картины Леа Маккендрик. А ещё в качестве статистов она задействовала в съёмках всю свою семью. Так что если ваш родственник - начинающий режиссёр, шанс оказаться в кино мал, но никогда не равен нулю.

Кому не понравится. Тем, кто устал от предсказуемых и однообразных сюжетов. Особенно появление этого фильма удивит тех, кто полюбил картину с Приянкой Чопрой Джонас и Сэмом Хьюэном "Люби снова" (18+). Сюжеты двух фильмов идентичны, есть лишь одно отличие: героиня Приянки потеряла любимого, а героиня Зои - сестру. Неужели у сценаристов не хватает фантазии на новые истории? Зачем создавать два одинаковых фильма, которые даже не являются сиквелами или приквелами друг друга? Логика вышла из чата.

Найди своих друзей (18+)

Режиссёр: Изабель Пакзад

Время: 1 час 29 минут

О чём фильм. Эмбер (Хелена Ховард) с четырьмя подругами отправляется на отдых в пустыню Джошуа-Три. Вечеринки, случайные знакомства быстро навязывают иллюзию идеального отдыха, но напряжение между подругами возникает практически сразу. Усугубляет ситуацию неприкрытая враждебность местных жителей. Постепенно стычки с ними становятся всё более жестокими, в группе усиливаются разногласия, а наружу выходит прошлое Эмбер, которая повстречала на отдыхе своего бывшего и с трудом справляется с эмоциями. Так весёлые выходные превращаются в кошмар.

Что интересного. Начинающий режиссёр Изабель Пакзад также написала сценарий к своему триллеру. А пустыня Джошуа-Три была выбрана специально, чтобы создать эффект изоляции и гнетущей атмосферы. Съёмочная группа выезжала из Лос-Анджелеса, чтобы запечатлеть палящее солнце и засушливые пейзажи. В фильме также снялись Белла Торн, Хлоя Черри, Зион Морено, София Али и другие.

Кому не понравится. Если вы цените качественные триллеры, где вам позволяют заглянуть в голову преступнику, то этот фильм вам не подарит такой возможности. Концентрация на женских склоках, надуманное противостояние с местными жителями. Такое чувство, что режиссёр хотела снять фильм, чтобы показать, как круто женщины смотрятся в коротких шортах и майках на фоне пустыни, а не создать реальный триллер, изучающий границы человеческой жестокости.